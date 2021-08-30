От борьбы за кресло мэра Харькова отказались в "Слуге народа"

Партия "Слуга народа" решила не выдвигать своей кандидатуры на выборы мэра Харькова.

Об этом сообщил глава политсилы Александр Корниенко во время брифинга 6 сентября.

"Харьковская ячейка не будет выдвигать кандидата. Хотя я не исключаю, что кто-то из местных депутатов "Слуги народа" могут пойти самовыдвиженцами, однако там будут ограничения в использовании партийной символики", - сказал Корниенко.

"Я общался с харьковчанами, то пока мы не будем никого выдвигать, потому что нет сильной кандидатуры, которая может бороться", - сказал глава фракции Давид Арахамия на том же брифинге в понедельник вечером.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", этот шаг вполне логичен. Ведь шансы у любого кандидата от "слуг" в Харькове равны нулю.

"Понятно, что основная борьба там развернётся между и.о. мэра Игорем Тереховым и бывшим городским главой Михаилом Добкиным", - прокомментировал канал.