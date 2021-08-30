Арестовичу поехать советником в "Талибан" посоветовал Разумков

Председатель парламента Дмитрий Разумков порекомендовал внештатному советнику главы Офиса президента и спикеру украинской делегации в ТКГ Алексею Арестовичу поехать советником в "Талибан".

Таким образом спикер ответил Арестовичу на заявление о том, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана, так как многие из них образованы лучше, чем среднестатистический украинец.

Рекомендация Разумкова прозвучала в эфире программы "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24".

Арестович на YouTube-канале Ukrlife заверил, что беженцы, которые приезжают в Украину - это не "дикие моджахеды с кинжалами в зубах", а образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки.

На это Разумков отреагировал довольно резко.

"Обещаю, что в последний раз комментирую господина Арестовича. Может [он] тогда поехать советником чего-нибудь в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", - заявил спикер Рады.