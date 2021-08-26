Нардеп Шуфрич в Раде прокомментировал блокировку "Страны"

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич, выступая с трибуны Рады в ходе заседания парламента 7 сентября, заявил, что интернет-издание "Страна" закрыли для того, чтобы у людей не было доступа к другой точке зрения, нежели та, которая есть у власти.

Шуфрич заявил, что действия власти привели к росту долгов по зарплате, инфляции, скачку цен и тарифов. Кроме того, по словам нардепа, людям пытаются запретить говорить об этом.

"Уже и нам, народным депутатам, пытаются запретить это через специальные законы. Решением СНБО вне суда закрываются телеканалы: 112, Zik, NewsOne. Решением СБУ закрыли "Перший незалежний", - заявил Шуфрич.

Также Нестор Шуфрич упомянул, что на канал "Наш" натравили Нацсовет по теле- и радиовещанию.

"Закрыли самый популярный в Украине новостной сайт "Страна". Ради чего? Чтобы людям не говорили правду, чтобы люди не имели другой точки зрения, нежели та, которая есть у власти", - сказал он.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейрy, по словам Шуфрича, сегодня уже во второй раз обратила внимание украинской власти на незаконное закрытие и попытки закрытия телеканалов и медиаресурсов.