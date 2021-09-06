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Политика Сегодня, 12:0136
Законопроект, позволяющий иностранцам устраиваться на работу в учреждения здравоохранения появился в Раде

Спикер парламента Дмитрий Разумков и депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в парламенте законопроект, которым предлагается позволить иностранцам и лицам без гражданства, прошедшим медицинскую, фармацевтическую или реабилитационную подготовку в учебных заведениях иностранных государств, находиться на территории Украины на законных основаниях и трудоустраиваться в учреждения здравоохранения на территории нашей страны.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Согласно документу, с этой целью предлагается дополнить действующее законодательство новой нормой, позволяющей иностранцам и лицам без гражданства, после проверки их квалификации, работать в сфере здравоохранения Украине, в учреждениях всех форм собственности.

Такие иностранцы и апатриды смогут находиться на законных основаниях на территории Украины на период прохождения проверки их квалификации и получения разрешения на работу. Для получения вида на жительство в Украине такие лица будут обязаны подать соответствующее заявление, действительный полис медицинского страхования и представление учреждения здравоохранения, которое намерено трудоустроить соответствующего специалиста, а также общий перечень документов. Такие иностранцы и апатриды будут считаться лицами, находящимися на территории Украины на законных основаниях.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что внедрение этой нормы необходимо в том числе ради трудоустройства специалистов, покинувших Беларусь. Срок действия вида на жительство, который будет выдаваться таким лицам, составит один год.

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