 

В конце сентября Зеленский снова поедет в США

Политика Сегодня, 16:3351
В конце сентября Зеленский снова поедет в США

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что глава государства Владимир Зеленский, который недавно встречался с лидером США Джо Байденом в Вашингтоне, снова собирается в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает "Укринформ" в среду, 8 сентября.

По словам Никифорова, президент Украины отправится в Нью-Йорк, где примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Также пресс-секретарь Зеленского добавил, что визит состоится в конце сентября. О программе украинского президента в Нью-Йорке сообщат позже.

Согласно информации, обнародованной на сайте ООН, 76-я сессия Генассамблеи стартует, во вторник, 14 сентября. Дебаты продлятся с 21 по 27 сентября.

В среду, 22 сентября состоится встреча на высоком уровне, посвященная 20-летию принятия Дурбанской декларации.

Во вторник, 28 сентября запланировано пленарное заседание высокого уровня, посвященное празднованию Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Зеленский, США, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Зеленский рассказал о переговорах с Байденом
Зеленский рассказал о переговорах с Байденом
2-сен-2021, 11:35
Первая встреча Зеленского и Байдена в США
Первая встреча Зеленского и Байдена в США
1-сен-2021, 21:13
С чего начнет переговоры с Байденом рассказал Зеленский
С чего начнет переговоры с Байденом рассказал Зеленский
1-сен-2021, 13:04
Интеграцию государств обсудят на следующей неделе Путин и Лукашенко
Интеграцию государств обсудят на следующей неделе Путин и Лукашенко
31-авг-2021, 16:40
Встреча Зеленского и Тарана с министром обороны США Остином пройдет в 21:00 по Киеву
Встреча Зеленского и Тарана с министром обороны США Остином пройдет в 21:00 по Киеву
31-авг-2021, 13:22

Последние новости

16:37
Политика
Комитет Рады отказался осуждать санкции СНБО против "Страны"
16:33
Политика
В конце сентября Зеленский снова поедет в США
16:21
События
Охоту на организатора концертов Басты и Моргенштерна объявил обвиняемый в убийстве Стерненко
12:17
Спорт
Япония отказывается проводить клубный чемпионат мира
12:16
События
На 187-метровую башню без страховки поднялся француз протестуя против COVID-паспортов
12:04
События
Зачем "ДНР" и "ЛНР" отменили таможню и будут ли они объединяться
12:03
События
Возле супермаркета в Днепре мужчина выстрелил в покупателя без маски
12:01
Политика
Законопроект, позволяющий иностранцам устраиваться на работу в учреждения здравоохранения появился в Раде
09:31
События
"Троллинг высшего порядка": Гордон предложил переименовать Украину в "Россия-1"
09:29
События
Запретить выплачивать помощь невакцинированным пригрозил мэр Ивано-Франковска
09:22
События
17-летний победитель олимпиад по химии в Беларуси организовал нарколабораторию
08:52
События
Какой карантин введут в Украине с 13 сентября
08:50
События
CNN показал сюжет о "вагнеровцах". Украина получала деньги и помощь от ЦРУ США
08:48
Политика
Байден продлил режим ЧС в США еще на 365 дней
08:47
События
Дмитрий Киселев госпитализирован с коронавирусом
08:45
События
Объявление конкурса для отбора кандидатов в судьи Конституционного суда противоречит Конституции - адвокат
08:41
События
Страдала депрессией, таила обиду 10 лет. Кто такая полтавский Робин Гуд Тая, расстрелявшая учителей из арбалета
08:35
События
В Европе газ из-за скудных запасов в ПХГ стал в полтора раза дороже нефти
08:16
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 сентября 2021
Вчера, 2021-09-07
22:27
События
Талибан объявил состав нового правительства Афганистана, в которое вошли только пуштуны

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 сентября 20211294
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 сентября 20211180
Информацию "Страны" об угрозах Зеленскому подтвердили в пресс-службе СБУ395
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 сентября 2021338
Как лоббист-юрист организовывал встречи Зеленского в США314
Нардеп Шуфрич в Раде прокомментировал блокировку "Страны"234
Сроки запуска газопровода "Северный поток - 2" назвали в Nord Stream 2 AG223

Досуг

Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка
Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка
Двадцать первый век считается эрой цифровых технологий. В современном мире активно развиваются социальные сети. Многие пользователи научились монетизировать свои хобби.
Сегодня, 14:08105
Пластиковые окна
Пластиковые окна
Пластиковыми окнами остекляют постройки и жилые помещения в процессе реконструкции или ремонта. Превосходство пластиковых окон над другими видами окон заключается в том, что окна пластиковые имеют многофункциональную конструкцию и высокий уровень термоизоляции.
Вчера, 15:10136
Фотоелектричні панелі — факти та міфи
Фотоелектричні панелі — факти та міфи
Навколо сонячних панелей снують безліч цікавих фактів і міфів. Технологічні досягнення на ринку дали змогу розв’язати найнагальніші проблеми, що стояли перед цією технологією. Тому варто подивитися, як виглядає галузь сьогодні та що вона може нам запропонувати.
6-сен-2021, 23:12156
Автостекла: что следует знать о правильной замене?
Автостекла: что следует знать о правильной замене?
Замена лобового стекла в автомобиле кажется сложной задачей. Для любителя это может оказаться непосильным делом, поскольку требует использования профессиональных инструментов и правильной техники, наработанной за годы опыта.
6-сен-2021, 22:36190
Будущее за солнечной энергетикой. Солнечные станции Soncedar
Будущее за солнечной энергетикой. Солнечные станции Soncedar
За солнечной энергетикой будущее. Многие компании, даже такие, как «ДТЭК», стараются полностью перейти на экологически чистые  источники энергии. Другие же, строят станции под собственное потребление, чтоб экономить на электроэнергии и обеспечивать свой бизнес столь
6-сен-2021, 22:33259
Аренда автомобиля для организации семейного досуга
Аренда автомобиля для организации семейного досуга
Для совмесного путешествия необходима одна деталь – наличие автомобиля. Аренда авто в компании РентДрайв в этом поможет!
6-сен-2021, 15:35174

События

Охоту на организатора концертов Басты и Моргенштерна объявил обвиняемый в убийстве Стерненко
Охоту на организатора концертов Басты и Моргенштерна объявил обвиняемый в убийстве Стерненко
Радикал Сергей Стерненко, обвиняемый в убийстве человека, внезапно отреагировал на грядущий приезд в Украину певца Басты, а также российского рэпера Моргенштерна, который объявил о своем туре по Украине в ноябре.
Сегодня, 16:2154
На 187-метровую башню без страховки поднялся француз протестуя против COVID-паспортов
На 187-метровую башню без страховки поднялся француз протестуя против COVID-паспортов
После триумфального подъема экстремала арестовали за то, что он подвергал опасности жизни других людей.
Сегодня, 12:1671
Зачем "ДНР" и "ЛНР" отменили таможню и будут ли они объединяться
Зачем "ДНР" и "ЛНР" отменили таможню и будут ли они объединяться
Вчера "ДНР" и "ЛНР" договорились о снятии таможни между своими территориями. Таможенные посты работали там без малого четыре года, чем вызывали недоумение у местного населения. 
Сегодня, 12:0482
Возле супермаркета в Днепре мужчина выстрелил в покупателя без маски
Возле супермаркета в Днепре мужчина выстрелил в покупателя без маски
В Днепре мужчина выстрелил из револьвера в своего оппонента недалеко от супермаркета. Стрельба произошла из-за того, что первому не понравился покупатель, который был без маски во время пандемии.
Сегодня, 12:0377
"Троллинг высшего порядка": Гордон предложил переименовать Украину в "Россия-1"
"Троллинг высшего порядка": Гордон предложил переименовать Украину в "Россия-1"
Гордон решил пойти по стопам Алексея Арестовича, предложившего переименовать Украину в "Русь-Украину".
Сегодня, 09:31134
Запретить выплачивать помощь невакцинированным пригрозил мэр Ивано-Франковска
Запретить выплачивать помощь невакцинированным пригрозил мэр Ивано-Франковска
Городской глава Руслан Марцинкив считает — если человек не использовал возможность привиться от коронавируса, то ему не стоит рассчитывать на материальную помощь в лечении.
Сегодня, 09:2974
7 Днів