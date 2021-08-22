Комитет Рады отказался осуждать санкции СНБО против "Страны"

Сегодня журналисты "Страны" пришли на заседание парламентского Комитета по свободе слова, чтоб поднять вопрос о беспредельном давлении власти на наше издание - о санкциях СНБО против "Страны" и ее главного редактора Игоря Гужвы.

К членам комитета обратилась заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

"В прошлый раз я выступала на комитете по свободе слова три года назад, - напомнила Светлана. - Председательствовала тогда депутат Виктория Сюмар. А тема была - преследование "Страны" со стороны СБУ. Мы тогда слетали в Испанию и сфотографировали виллу экс-президента Порошенко, купленную через оффшоры. А по возвращению на наших журналистов завели дела, одного отчислили из университета, а второго задержали и угрозами попытались завербовать. Чтобы он докладывал на редакцию, шпионил в интересах Службы. Мы тогда записали СБУ-шников и выдали расследование о том, как нелепо они работают.

Прошло три года. Мы стали изданием номер один. По охвату читательской аудитории, по количеству эксклюзивных материалов о власти. Многие из них стали переломными. Наши читатели пришли к власти и, как это часто бывает, изменились. Мы нет, они - да.

И сегодня я тут, потому что две недели назад генератор аплодисментов для президента под названием СНБО без оснований, без суда и следствия заблокировали издание "Страна.ua". А главного редактора Игоря Гужву, гражданина Украины сделали санкционным.

Заблокировали один из самых популярных интернет-сайтов, состоявшийся, успешный творческий проект, который не оставлял равнодушным украинские власти и часто помогал разоблачать фарисейство правителей.

А на следующий день мы открыли strana.news и сайт заблокировали уже не заморачиваясь решениями СНБО и указами президента.

Эти санкции являются очевидно незаконными. Санкции не могут вводиться против граждан Украины за исключением случаев по обвинению в терроризме, которые нам никогда не предъявляли.

Санкции не могут в принципе вводится против СМИ - депутаты во время работы над законом о санкциях исключили этот пункт из текста законопроекта. Что хорошо всем известно и есть в стенограмме.

Поэтому введение санкций СНБО против нас, также как и против других СМИ - это беспредел и путь к диктатуре.

Понятно, что против "Страны" и главного редактора Игоря Гужвы ввели санкции в отместку за наши публикации о зарплатах в конвертах, о большой стройке, об Омане, о тайной вип-вакцинации элиты и о многом другом.

Но есть и другая, еще более важная цель - запугать все остальные СМИ. Показав им, что в течение нескольких часов можно заблокировать не только телеканалы, но и интернет-сайты.

Это сигнал всем журналистам и владельцам медиа, чтоб были послушными.

Поэтому я призываю комитет Рады по свободе слова обозначить свою позицию по беспределу с блокированием нашего сайта и других СМИ и выступить с однозначным осуждение внесудебных расправ и уничтожения свободы слова в нашей стране".