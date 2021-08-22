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Политика Сегодня, 14:2390
Кличко прокомментировал слухи о своей отставке

Мэр Киев Виталий Кличко сравнил Совет национальной безопасности и обороны президента Владимира Зеленского с большевистским ЧК (Чрезвычайная комиссия - первая советская спецслужба, предшественник НКВД и КГБ).

Об этом он заявил, комментируя слухи о подготовке решения СНБО которым его могут уволить с должности главы КГГА.

"Сегодня СНБО подменяет какие-либо институции. Это как когда-то ЧК в советское время принимало все решения. Коллективный орган, никто ни за что не отвечал. Сейчас тоже самое. Думаю, что у них хватит ума не принимать такие решения", - сказал мэр столицы.

Не исключено, что Кличко имел в виду не ЧК, а ЦК (Центральный комитет Коммунистической партии). Но суть от этого не меняется.

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Теги: news, новости, Украина, Кличко, 7dniv, 7dnivinfo  
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