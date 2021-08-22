Кто такая новый куратор США по Украине Данниган и что значит ее назначение

В США - перемены на украинском направлении.

В администрации Байдена назначили нового ответственного за формирование политики в отношении Украины, а также Польши, Беларуси, Молдовы, Чехии и Венгрии. Ею стала Робин Данниган, которая ранее руководила посольством США в Австрии.

Как сообщает "Радио Свобода", Данниган в Госдепе будет отвечать за политику США в отношении Восточной и Центральной Европы. В этой роли она заменит заместителя помощника госсекретаря Кента, которого, как и предсказывала еще месяц назад "Страна", переводят на другое направление.

Что это означает для Украины анализирует "Страна".

"Работала в странах со сложным правительством"

Во время президентства Обамы Данниган была заместителем Государственного секретаря США по вопросам энергетической дипломатии. Судя по всему, это будет подаваться в Киеве как то, что Госдеп делает особый упор на ситуацию с "Северным потоком-2".

Впрочем, энергетика - лишь одно из направлений, на которых специализируется Данниган. И вопрос "СП-2" - далеко не определяющий в ее назначении, говорят "Стране" близкие к Госдепу источники.

"Одно из ее заданий по работе с Киевом - максимально содействовать избавлению от олигархов, чтобы расчистить поле для американских компаний в Украине", - сказал нам источник.

Данниган трудится в Госдепе почти 30 лет. Она - выпускник Национального военного колледжа, где получила степень магистра наук в области стратегии национальной безопасности. Также у нее дипломы магистра дипломатической службы Джорджтаунского университета и бакалавра делового администрирования Калифорнийского университета в Беркли.

Бывший дипломат в США, а ныне международный эксперт Андрей Телиженко сказал "Стране", что Данниган в Госдепе занималась энергетикой, торговлей и вопросами санкций. Потом была послом США в Австрии. А ранее трудилась в менее богатых странах - Вьетнаме, Сальвадоре, Кубе, Турции.

"То есть в ее послужном списке - плотная работа со странами, в которых сложное правительство. Со странами, близкими к Америке, но где Вашингтон хочет более пристального наблюдения. Иными словами, Украина в приоритетах Госдепа стоит на уровне Вьетнама и Сальвадора. По Украине одной из ее главных задач будет решение вопроса по Коломойскому, от которого США призывают Зеленского избавиться. А вот тема коррупции - не ее конек", - сказал нам Телиженко.

Фактор газопровода - для торгов с Россией

В американских экспертных кругах Данниган известна как противник "Северного потока-2".

"Данниган считается ветераном дипломатии с большим опытом в энергетических вопросах. Занималась Южно-Кавказским газопроводом, через который поставляется азербайджанский газ из Каспийского моря в Грузию и Турцию. Именно Данниган одной из первых критиковала планы России построить газопровод в Германию по дну Балтийского моря, что лишит Киев примерно 2 миллиардов долларов доходов за транзит", - говорит "Стране" Питер Стоун, эксперт центра общественной целостности в Вашингтоне.

Шесть лет назад на одной из конференций Данниган яростно выступала против "Северного потока-2".

"Вы должны спросить: зачем вам одной рукой поддерживать Украину, а другой душить. "Северный поток-2" на самом деле угрожает не только существованию Украины и ее ресурсам, но и является риском топливной диверсификации в Европе, особенно в Юго-Восточной Европе", - сказала Данниган.

Но с тех пор много времени и прошло и в целом у Вашингтона концепция поменялась. Теперь, после договоренностей с Меркель, американцы фактически дали добро на достройку и запуск "Северного потока-2". И Данниган будет идти в русле этой линии.

"За назначением Данниган стоит, во-первых, желание Вашингтона плотнее контролировать Киев, учитывая ее опыт работы в развивающихся странах, а во-вторых - это такой сигнал России о том, что США будут следить за ситуацией вокруг "Северного потока-2". То есть не исключены, например, попытки мешать работе трубы, не давая ей заполняться полностью, например, через европейские энергетические законы. Очевидно, Данниган будет курировать противодействие "Северному потоку-2" в Восточной Европе. Но скорее всего фактор газопровода станет одним из элементом в торгах США с Россией, а работа "СП-2" не будет остановлена, чтобы не портить отношения с Германией", - сказал нам источник в дипломатических кругах США.

Но в целом, по его словам, отношения с Украиной Вашингтоном все в большей степени будут рассматриваться сквозь призму отношений США и России.

"На осень намечена новая встреча Байдена и Путина. Там вопрос Украины, безусловно, также будет стоять. Помимо этого никуда не делась и вся прежняя повестка. В первую очередь, уменьшение роли олигархата в Украине. В этой связи продолжает стоять вопрос по Коломойскому. Американцы добиваются от Зеленского отстранения его от влияния на процессы, а также возбуждение уголовных дел и конфискации активов в счет долгов перед Приватбанком. В том числе этот вопрос поднимался и на встрече Зеленского с Байденом. В целом вообще эта встреча прошла не очень приятно для президента Украины. Ему напоминали о Коломойском, о других задачах. Не дали четкого ответа на вопрос о втором сроке (будут ли поддерживать его). Да и Зеленский не дал четкого ответа на вопросы, которые перед ним ставили американцы. Но эти вопросы продолжат стоять. И новый куратор Украины ими, в том числе, тоже займется", - говорит источник.