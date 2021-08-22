 

Кто такая новый куратор США по Украине Данниган и что значит ее назначение

Политика Сегодня, 14:2791
Кто такая новый куратор США по Украине Данниган и что значит ее назначение

В США - перемены на украинском направлении.  

В администрации Байдена назначили нового ответственного за формирование политики в отношении Украины, а также Польши, Беларуси, Молдовы, Чехии и Венгрии. Ею стала Робин Данниган, которая ранее руководила посольством США в Австрии.

Как сообщает "Радио Свобода", Данниган в Госдепе будет отвечать за политику США в отношении Восточной и Центральной Европы. В этой роли она заменит заместителя помощника госсекретаря Кента, которого, как и предсказывала еще месяц назад "Страна", переводят на другое направление. 

Что это означает для Украины анализирует "Страна".

"Работала в странах со сложным правительством"

Во время президентства Обамы Данниган была заместителем Государственного секретаря США по вопросам энергетической дипломатии. Судя по всему, это будет подаваться в Киеве как то, что Госдеп делает особый упор на ситуацию с "Северным потоком-2". 

Впрочем, энергетика - лишь одно из направлений, на которых специализируется Данниган. И вопрос "СП-2" - далеко не определяющий в ее назначении, говорят "Стране" близкие к Госдепу источники.  

"Одно из ее заданий по работе с Киевом - максимально содействовать избавлению от олигархов, чтобы расчистить поле для американских компаний в Украине", - сказал нам источник.  

Данниган трудится в Госдепе почти 30 лет. Она - выпускник Национального военного колледжа, где получила степень магистра наук в области стратегии национальной безопасности. Также у нее дипломы магистра дипломатической службы Джорджтаунского университета и бакалавра делового администрирования Калифорнийского университета в Беркли. 

Бывший дипломат в США, а ныне международный эксперт Андрей Телиженко сказал "Стране", что Данниган в Госдепе занималась энергетикой, торговлей и вопросами санкций. Потом была послом США в Австрии. А ранее трудилась в менее богатых странах - Вьетнаме, Сальвадоре, Кубе, Турции.

"То есть в ее послужном списке - плотная работа со странами, в которых сложное правительство. Со странами, близкими к Америке, но где Вашингтон хочет более пристального наблюдения. Иными словами, Украина в приоритетах Госдепа стоит на уровне Вьетнама и Сальвадора. По Украине одной из ее главных задач будет решение вопроса по Коломойскому, от которого США призывают Зеленского избавиться. А вот тема коррупции - не ее конек", - сказал нам Телиженко.

Фактор газопровода - для торгов с Россией

В американских экспертных кругах Данниган известна как противник "Северного потока-2".

"Данниган считается ветераном дипломатии с большим опытом в энергетических вопросах. Занималась Южно-Кавказским газопроводом, через который поставляется азербайджанский газ из Каспийского моря в Грузию и Турцию. Именно Данниган одной из первых критиковала планы России построить газопровод в Германию по дну Балтийского моря, что лишит Киев примерно 2 миллиардов долларов доходов за транзит", - говорит "Стране" Питер Стоун, эксперт центра общественной целостности в Вашингтоне.

Шесть лет назад на одной из конференций Данниган яростно выступала против "Северного потока-2".

"Вы должны спросить: зачем вам одной рукой поддерживать Украину, а другой душить. "Северный поток-2" на самом деле угрожает не только существованию Украины и ее ресурсам, но и является риском топливной диверсификации в Европе, особенно в Юго-Восточной Европе", - сказала Данниган.

Но с тех пор много времени и прошло и в целом у Вашингтона концепция поменялась. Теперь, после договоренностей с Меркель, американцы фактически дали добро на достройку и запуск "Северного потока-2". И Данниган будет идти в русле этой линии.

"За назначением Данниган стоит, во-первых, желание Вашингтона плотнее контролировать Киев, учитывая ее опыт работы в развивающихся странах, а во-вторых - это такой сигнал России о том, что США будут следить за ситуацией вокруг "Северного потока-2". То есть не исключены, например, попытки мешать работе трубы, не давая ей заполняться полностью, например, через европейские энергетические законы. Очевидно, Данниган будет курировать противодействие "Северному потоку-2" в Восточной Европе. Но скорее всего фактор газопровода станет одним из элементом в торгах США с Россией, а работа "СП-2" не будет остановлена, чтобы не портить отношения с Германией", - сказал нам источник в дипломатических кругах США.    

Но в целом, по его словам, отношения с Украиной Вашингтоном все в большей степени будут рассматриваться сквозь призму отношений США и России.

"На осень намечена новая встреча Байдена и Путина. Там вопрос Украины, безусловно, также будет стоять. Помимо этого никуда не делась и вся прежняя повестка. В первую очередь, уменьшение роли олигархата в Украине. В этой связи продолжает стоять вопрос по Коломойскому. Американцы добиваются от Зеленского отстранения его от влияния на процессы, а также возбуждение уголовных дел и конфискации активов в счет долгов перед Приватбанком. В том числе этот вопрос поднимался и на встрече Зеленского с Байденом. В целом вообще эта встреча прошла не очень приятно для президента Украины. Ему напоминали о Коломойском, о других задачах. Не дали четкого ответа на вопрос о втором сроке (будут ли поддерживать его). Да и Зеленский не дал четкого ответа на вопросы, которые перед ним ставили американцы. Но эти вопросы продолжат стоять. И новый куратор Украины ими, в том числе, тоже займется", - говорит источник.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, США, Данниган, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Как прошла последняя гастроль Меркель по Украине и России
Как прошла последняя гастроль Меркель по Украине и России
22-авг-2021, 18:21
В чем суть сделки США и Германии по
В чем суть сделки США и Германии по "Северному потоку-2" и что она значит для Украины
22-июл-2021, 11:20
Не прекращать санкции против
Не прекращать санкции против "Северного потока-2" и воздержаться от соглашений Разумков призвал Вашингтон
22-июл-2021, 10:39
Прекратить критику
Прекратить критику "Северного потока-2" США потребовали от Киева
21-июл-2021, 09:25
Продления сроков транзита Россией газа через Украину добиваться будет Германия
Продления сроков транзита Россией газа через Украину добиваться будет Германия
20-июл-2021, 22:25

Последние новости

17:49
Политика
Как Офис президента хочет урезать полномочия мэра Киева
17:47
События
Феминисткой впервые себя назвала Ангела Меркель
17:44
События
Памятник борщу решили установить в Киеве
14:27
Политика
Кто такая новый куратор США по Украине Данниган и что значит ее назначение
14:26
Политика
Тищенко рассказал, зачем устроил в Раде потасовку с Леросом
14:25
События
В Киеве на месте будущего памятника Ивану Франко установили памятный камень
14:23
Политика
Кличко прокомментировал слухи о своей отставке
14:22
Политика
Драка в Раде. Тищенко силой оттащил Лероса от трибуны из-за его рассказа о "вагнеровцах"
14:21
События
Получение Украиной очередного транша от МВФ уже в октябре анонсировал Гетманцев
14:18
События
Масштабный митинг сторонников ОПЗЖ проходит под Радой
12:41
События
В российском модуле "Звезда" на МКС сработала пожарная сигнализация
12:38
Политика
За "Слугу народа" Клочко, чья мама купила дом, авто и участок за 14,5 миллионов заступился Разумков
10:41
События
Экс-министр экономики призвал граждан самим копить на пенсию
10:38
Политика
С Путиным на полях Генассамблеи ООН может пересечься Зеленский
09:59
События
ФСБ задержала родственника первого зама главы МИД Украины
09:47
События
Транзит газа через территорию Украины после 2024 года обсудили Россия и Германия
09:45
События
Арестович обиделся на критику идеи переименования Украины в Русь-Украину
08:41
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 сентября 2021
Вчера, 2021-09-08
22:30
События
Китай предоставит Афганистану пакет срочной помощи на $30 миллионов
21:25
События
Первые 70 миллионов выделили на Президентский университет Зеленского

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 сентября 20211483
Какой карантин введут в Украине с 13 сентября997
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 сентября 2021931
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 сентября 2021830
Оператор украинской ГТС заявил о "грубом намеке" россиян по поводу "Северного потока-2"660
Зачем "ДНР" и "ЛНР" отменили таможню и будут ли они объединяться578
CNN показал сюжет о "вагнеровцах". Украина получала деньги и помощь от ЦРУ США377

Досуг

Компьютерная анестезия при удалении зуба: преимущества методики
Компьютерная анестезия при удалении зуба: преимущества методики
Чаще все именно страх перед болью заставляет человека все время откладывать поход к стоматологу, хотя современная стоматология использует целый ряд разнообразных методик и технологий, позволяющих осуществлять лечение, операции и прочие манипуляции в ротовой полости без болевых ощущений и прочего
Сегодня, 14:0981
Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка
Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка
Двадцать первый век считается эрой цифровых технологий. В современном мире активно развиваются социальные сети. Многие пользователи научились монетизировать свои хобби.
Вчера, 14:08215
Пластиковые окна
Пластиковые окна
Пластиковыми окнами остекляют постройки и жилые помещения в процессе реконструкции или ремонта. Превосходство пластиковых окон над другими видами окон заключается в том, что окна пластиковые имеют многофункциональную конструкцию и высокий уровень термоизоляции.
7-сен-2021, 15:10159
Фотоелектричні панелі — факти та міфи
Фотоелектричні панелі — факти та міфи
Навколо сонячних панелей снують безліч цікавих фактів і міфів. Технологічні досягнення на ринку дали змогу розв’язати найнагальніші проблеми, що стояли перед цією технологією. Тому варто подивитися, як виглядає галузь сьогодні та що вона може нам запропонувати.
6-сен-2021, 23:12208
Автостекла: что следует знать о правильной замене?
Автостекла: что следует знать о правильной замене?
Замена лобового стекла в автомобиле кажется сложной задачей. Для любителя это может оказаться непосильным делом, поскольку требует использования профессиональных инструментов и правильной техники, наработанной за годы опыта.
6-сен-2021, 22:36249
Будущее за солнечной энергетикой. Солнечные станции Soncedar
Будущее за солнечной энергетикой. Солнечные станции Soncedar
За солнечной энергетикой будущее. Многие компании, даже такие, как «ДТЭК», стараются полностью перейти на экологически чистые  источники энергии. Другие же, строят станции под собственное потребление, чтоб экономить на электроэнергии и обеспечивать свой бизнес столь
6-сен-2021, 22:33334

События

Феминисткой впервые себя назвала Ангела Меркель
Феминисткой впервые себя назвала Ангела Меркель
67-летняя канцлер Германии Ангела Меркель, которая готовится уйти в отставку со своего поста, заявила, что является феминисткой.
Сегодня, 17:4745
Памятник борщу решили установить в Киеве
Памятник борщу решили установить в Киеве
В Киеве собираются установить памятник украинскому борщу и таким образом популяризировать гастрономический туризм.
Сегодня, 17:4449
В Киеве на месте будущего памятника Ивану Франко установили памятный камень
В Киеве на месте будущего памятника Ивану Франко установили памятный камень
В Киеве в четверг, 9 сентября, открыли камень, на месте которого впоследствии возведут скульптурную композицию, посвященную Ивану Франко.
Сегодня, 14:2582
Получение Украиной очередного транша от МВФ уже в октябре анонсировал Гетманцев
Получение Украиной очередного транша от МВФ уже в октябре анонсировал Гетманцев
Народный депутат "Слуги народа", глава финансового Комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 700 миллионов долларов в первой декаде октября.  
Сегодня, 14:2184
Масштабный митинг сторонников ОПЗЖ проходит под Радой
Масштабный митинг сторонников ОПЗЖ проходит под Радой
В четверг, 9 сентября, в Киеве под зданием Верховной Рады Украины начался большой митинг сторонников политсилы "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ).
Сегодня, 14:18108
В российском модуле "Звезда" на МКС сработала пожарная сигнализация
В российском модуле "Звезда" на МКС сработала пожарная сигнализация
Ночью в четверг, 9 сентября, на Международной космической станции (МКС) в российском модуле "Звезда", где ранее обнаружили несколько трещин, сработала пожарная сигнализация.
Сегодня, 12:41103
7 Днів