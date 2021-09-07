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Политика Сегодня, 17:4945
Как Офис президента хочет урезать полномочия мэра Киева

Верховная Рада готовит подкоп под полномочия столичного мэра Виталия Кличко. Парламентский комитет по вопросам государственной власти неожиданно решил вернуться к рассмотрению во втором чтении законопроекта о разделении полномочий столичного градоначальника и главы Киевской горадминистрации (сейчас их совмещает Кличко).

Законопроект пылится в Раде с 2019 года, он был принят в 1 чтении в октябре 2019, к нему было подано более 900 поправок, но дальше этого дело не пошло.

И вот сейчас "Слуги народа" решили реанимировать этот проект.

Детали анализирует "Страна".

"Не контроль, а бережный надзор"

После того, как законопроект о столице два года пылился в парламенте, депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин внес предложение в профильный комитет заново рассмотреть документ во втором чтении. Он спрогнозировал, что в течение нескольких недель получится доработать проект, учесть в нем предложения Главного научно-экспертного управления Рады, которое анализирует все проекты законов, а также выводы Совета Европы.

После этого, мол, можно будет вынести проект на голосование в сессионном зале. По расчетам Безгина, все это состоится в октябре. За предложение вернуться к рассмотрению проекта проголосовали 20 из 27 членов комитета.

Интересно, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, поддерживая возвращение к этому проекту, заявил, что вопрос разделения полномочий мэра и главы КГГА назрел. "Киевляне бы хотели видеть над нашим солнцесияющим мэром, к которому не может быть претензий, мы не говорим контроль, но бережный надзор".

На самом деле, вопреки расхожему мнению, данный законопроект не подразумевает сильного сокращения полномочий мэра города после того, как его должность "разделят" с должностью главы КГГА. Согласно законопроекту, КГГА преобразовывается из исполнительного органа в надзорный, за которым закрепятся функции контроля выполнений норм законодательства и право обжаловать в судебном порядке решение городского совета.

А исполнительные функции КГГА перейдут к Киевскому магистрату - исполнительному органу Киевсовета. А им по-прежнему будет рулить мэр. 

У главы же КГГА остаются такие полномочия: 

- участвовать в решении вопросов о проведении в городе Киеве мероприятий общегосударственного и/или международного характера;
- участвовать в заседаниях Кабмина с правом совещательного голоса при рассмотрении вопросов, касающихся Киева;
- участвовать в решении вопросов по размещению в Киеве резиденции президента, ВР, Кабмина, центральных органов исполнительной власти, других органов государственной власти, официальных представительств иностранных государств и международных организаций в Украине, а также в протокольных мероприятиях, касающихся столичных функций Киева;
- давать согласие на назначение и увольнение руководителей расположенных в Киеве государственных и территориальных органов министерств и других органов исполнительной власти;
- согласовывать вопросы о создании, реорганизации, перепрофилирования или ликвидации учреждений, предприятий или организаций общегосударственного значения и/или государственной формы собственности, расположенных на территории Киева.

То есть, после принятия этого закона, полномочия (и, что важно, ответственность) Кличко как главы КГГА остаются практически прежними, но над ним появляется "надзиратель", который, не неся особую ответственность за работу городского хозяйства (она остается за мэром), при этом получает широкие полномочия по контролю за деятельностью городской власти. 

А если б сейчас просто указом президента Кличко бы уволили с должности главы КГГА и назначили бы на это место другого человека, то именно новый назначенец стал бы ответственным за всю коммунальную работу в городе.

Но, винимо, на Банковой решили не снимать с Кличко ответственность за нее, а просто поставить при нем "смотрящего".

В прошлом году свой анализ этого проекта провели в Совете Европы, где с одной стороны позитивно оценили передачу исполнительных функций городским властям, а с другой - увидели прямой запрет на совмещение должностей главы КГГА и мэра столицы.  

Также Совет Европы порекомендовал парламенту юридически установить, чтобы выполнение Киевским магистратом решений, принятых при осуществлении собственных законных полномочий, не подлежало надзору со стороны главы КГГА. Также рекомендовали  установить, что все касающиеся городской власти акты, принятые главой горадминистрации, включая приказы и предписания, могли быть обжалованы в судебном порядке. 

При этом Совет Европы рекомендовал убрать из закона положения, которые чрезмерно ограничивают полномочия городских властей, включая положение о внутренней структуре городской власти, о заместителях городского главы. 

На 8 страниц растянулись и замечания к этому проекту от ГНЭУ, в котором обратили отдельное внимание на то, что в проекте отсутствует "должная юридическая определенность". 

Как пояснил "Стране" член комитета Александр Качура ("Слуга народа"), депутаты хотят исправить проект, учесть рекомендации Совета Европы и ГНЭУ и проработать поправки, поданные после 1 чтения. 

"Такая спешка с законом означает, что власть пытается подстраховаться для обеспечения контроля за столицей. Долгое время между Банковой и Крещатиком шел переговорный процесс, законопроект лежал в тумбочке, а работали силовики. Но теперь именно законом решили сократить полномочия столичного мэра, чтобы Кличко не использовал столицу, как платформу для президентских выборов", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.  

Устранить конкурента досрочно

Президент Украины Владимир Зеленский еще в мае заявил, что не доволен работой мэра Киева Виталия Кличко. В том же месяце прошел ряд обысков в структурных подразделений КГГА, на коммунальных предприятиях, а также дома у близкого соратника Кличко экс-нардепа Артура Палатного. Затем самого мэра пытались вызвать "на ковер" на СНБО. Но ему удавалось уходить от публичного порицания.

А вину за многие столичные проблемы, как-то недавний пожар в костеле Святого Николая, окружение мэра перекладывало на центральную власть. Так, оказалось, что костел находится на балансе Минкульта, а посему за неисправность проводки, которая привела к тому, что сгорел уникальный орган, ответственность должно нести Министерство, а не столичная власть. 

При этом в политикуме никто не сомневается, что в корне возвращения к принятию проекта о столице все же лежит вопрос второго срока Зеленского. На заседании комитета мажоритарщик Игорь Гузь заявил, что президент, при помощи нового закона, принуждает Кличко отказаться от похода на выборы в 2024 году. 

"Ситуация по Кличко носит политический подтекст. Все, кто хоть немного разбираются в политике, видят, что Офис президента, Зеленский, Ермак, "Слуга народа" хотят заставить Кличко отказаться от президентских амбиций. Действующая власть создает террор киевскому горсовету. Десятки обысков. Год ничего не было, потом нажимается в Офисе президента кнопка и начинается шквал. То же самое касается и этого проекта, ты не даешь нам обещание отказаться от президентских амбиций, поэтому два года ничего не было, а тут на тебе, будем развивать тему", - заявил Гузь.

Правда "Слуги" продолжали настаивать (хоть и не убедительно), что политической подоплеки в этом вопросе нет. Например, Безгин ответил, что "кто-то считает разрушенную инфраструктуру Киева террором". А один из авторов проекта, депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин (в свое время он называл этот документ "40 страницами сатанизма и сплошным лолом") заявил, что этот проект нужен, чтобы решить проблемы города. 

"Если оставить Кличко нынешние стартовые возможности для президентских выборов, это может быть проблемой для Зеленского. Если же его убрать, по закону, прозрачно, без возможности оспорить, то открывать ближе к выборам метро, мосты и ремонтировать дороги будет не Кличко, а назначенный президентом и, соответственно, укрепляющий позиции президента человек. Кличко при этом останется без полномочий, без медиа и будет выглядеть блекло на фоне президента", - говорит "Стране" Бортник. 

Хотя и сам факт принятия закона, где будут разделены полномочия, тоже дискуссионен. Дело в том, что существует решение Конституционного суда еще от 2003 года, в котором говорится, что мэр Киева, избранный на всеобщих выборах, назначается на должность председателя КГГА.

"Если разделят на две должности, это уже будет не предметом политической целесообразности, а попыткой принять неконституционным закон. КСУ в свое время указал, что особенностью осуществления местной исполнительной власти в Киеве и местного самоуправления в Киеве является то, что только столичный председатель, избранный на всеобщих выборах, назначается на должность председателя КГГА. А сама КГГА является исполнительным органом Киевсовета. Это было официальное толкование статей 118 и 140, которые не менялись (за исключением нормирования времени проведения очередных местных выборов)", - считает бывший член Центризбиркома Андрей Магера. 

Кроме того, пока законопроект о столице еще будут приводить в порядок, продолжатся и поиски кандидатуры на пост главы КГГА. Летом основными кандидатами были Алексей Чернышов (министр развития общин и территорий), Геннадий Плис (Глава Госаудитслужбы) и консультант проекта "Большое строительство" Юрий Голик. По информации "Страны" был и второй круг претендентов: депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Елена Шуляк, и два депутата из Киевсовета - Алексей Кулеба и Владислав Трубицын. Но решение так и не было принято. В любом случае, кого бы не выбрали на Банковой, избежать открытого конфликта с Кличко не удастся. 

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Теги: news, новости, Украина, Кличко, 7dniv, 7dnivinfo  
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