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Политика Сегодня, 20:2655
На митинге ОПЗЖ потребовали от власти выполнить Минские соглашения и прекратить репрессии против СМИ

В Киеве под Радой сегодня прошёл масштабный митинг сторонников ОПЗЖ.

Его участники, выступили в том числе против незаконного закрытия украинских медиа и притеснения свободы слова в Украине.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко на митинге заявил, что нынешняя власть не выполняет своих обещаний:

"Сегодняшняя власть не сделала ничего, чтобы выполнить Минские соглашения. И нынешний президент, и вся его команда не нашла политической воли для урегулирования конфликта на Донбассе... Они обещали, что будут бороться с бедностью, что уменьшат коммунальные тарифы, что в стране будет демократия. Что мы видим сегодня? В Украине продолжается война, проводятся репрессии против оппозиции, уничтожается свобода слова", - заявил Бойко.

В то же время он уверен, что его политсила готова вернуть мир в Украину, добиться справедливости и благополучия для граждан.

Присутствовавший на акции протеста народный депутат от ОПЗЖ Илья Киева, заявил, что люди вышли на протест, в том числе и чтобы поддержать закрытые оппозиционные СМИ и высказать свою позицию - показать, что они не бояться власть.

"Давление на свободу слова никогда не поможет власти удержаться на своих стульях. Сегодня этот митинг посвящен всем, кто попал под репрессивную машину власти, тем, кого власть пытается уничтожить, запугать, задавить. Люди пришли, чтобы сказать свое слово. Ради вас, "Страна", ради "112 канала", ради Zik, NewsOne, ради тех, кто незаконно попал под санкции этой карательной машины СНБО", - сказал Илья Кива.

По словам нардепа, люди пришли на митинг, чтобы высказать свое слово и заявить о своей позиции.

"Мы не боимся репрессий, и поверьте, мы сумеем защитить наше будущее и наше настоящее. Мы сумеем защитить нашу Конституцию. Мы дадим возможность в нашей стране существовать плюрализму мнений и свободным СМИ, которые говорят правду",- заявил Кива.

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