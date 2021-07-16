Рада отказалась от идеи Лероса о просьбе Зе Путину о присвоении Ермаку звания заслуженного работника ФСБ

Верховная Рада Украины не поддержала запрос народного депутата Гео Лероса.

В нем парламентарий изложил идею о том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с ходатайством присвоить главе Офиса президента Андрею Ермаку звание заслуженный работник ФСБ за срыв спецоперации по "вагнеровцам".

Такое решение нардепы приняли в ходе заседания парламента в пятницу, 10 сентября.

За документ проголосовали лишь 48 нардепов, против него - столько же народных избранников. Удержались 180 парламентариев, еще 74 - не голосовали вовсе.

Напомним, операцию по "вагнеровцам" начали более года назад. Целью было задержать наемников, которые воевали на Донбассе и были причастны к ряду резонансных преступлений. Тогда белорусские силовики задержали 33 человека. В республике заявили, что они работали на ЧВК "Вагнера".

Позже Украина обратилась к Минску с просьбой передать задержанных Киеву, однако после этого в Беларуси приняли решение отправить их в Россию.