Власть Зеленского уничтожает основы правового государства в Украине

Я, народный депутат Украины, председатель Политсовета оппозиционной политической партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», Виктор Медведчук, исходя из последних решений судов по моему делу, вынужден констатировать: в Украине нет независимой судебной власти, закон не защищает оппозицию и инакомыслящих от произвола власти.

После того как была осуществлена попытка прекратить полномочия всего состава судей Конституционного Суда, после того как в Верховную Раду был внесен законопроект о роспуске Окружного административного суда города Киева, после незаконного увольнения судей Конституционного Суда, отмененного решением Верховного Суда, и затем уже расследования, начатого ГБР в отношении судей Верховного Суда, которые отменили незаконный указ Президента, ‒ после всего этого произвола власти суды находятся под таким давлением, что не могут объективно и беспристрастно осуществлять правосудие. И поэтому в суде мы увидели не правосудие, а политическую волю нынешней власти, которая руками судей устраняет политических конкурентов и всех, кто недоволен политикой действующего режима.

Украинская власть сегодня судит не меня, власть судит многомиллионную «небандеровскую» Украину, и судят ее те, кто делает из нашей страны «анти-Россию». Реальная Украина, ее народ, интересы, культура и экономика уничтожаются.

Смысл существования одной из крупнейших стран Европы низводится до того, чтобы до конца своих дней вести антироссийскую политику, какой бы абсурдной и антинародной эта политика ни была. Это преступная политика, а потому не стоит искать правосудия у преступников, которые наживаются на войне и нищете народа.

Я уверен, что Украине как никогда необходимо гражданское сопротивление действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему. И это не Майдан и беспорядки. Сопротивление должно быть осознанным, созидательным и эффективным.

Основой сопротивления каждого гражданина Украины должно стать не эмоциональное недовольство властью, а твердая гражданская позиция относительно нерушимости Конституции Украины, законности, незыблемости прав и свобод граждан, на каком бы языке они ни говорили, какую бы религию ни исповедовали, каких бы политических взглядов ни придерживались.

Наша политическая борьба, которую ведет «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», будет борьбой за свободу ‒ свободу от беззакония и произвола власти, свободу от грабежа и обнищания страны, свободу от внешнего управления. Нам нужно освободиться от лжи, которой нынешняя власть окутала страну. У каждого гражданина Украины есть весомый аргумент: за последние годы страна не стала ни богаче, ни сильнее, ни справедливее. Значит, нас обманывают и ведут по ложному пути, пути уничтожения украинского государства, по пути нищеты, бесправия и беззакония.

Я обращаюсь к каждому гражданину Украины: если вы видите, что страна гибнет ‒ боритесь за ее будущее, за правду и справедливость. Нашей стране нужны Мир, Закон и Справедливость, а не война, неработающие законы и произвол властей. Никакой заморский специалист не положит этому конец, только мы, граждане Украины, способны навести порядок в нашей стране. Эта власть доказала свою никчемность, некомпетентность и лживость. Мы должны создать условия, чтобы никогда подобные люди не управляли нашей страной. Сегодня я заявляю о своей гражданской позиции, которая значительно шире, чем позиция политическая, поскольку это позиция гражданина Украины, а не только оппозиционного политика, и я хочу, чтобы меня услышали не только мои политические сторонники, но и оппоненты, которым небезразлична судьба Украины.

Сегодня я предлагаю всем политическим силам и гражданам страны бороться не между собой и даже не с властью, а бороться за страну, за основы государства, которые попирает нынешняя власть, бороться за общие принципы, без которых современной страны просто не будет.

В сложившейся ситуации, в условиях преступного давления власти на суд, в очередной раз продливший мне домашний арест, я принял решение отказаться от подачи апелляции и перенести юридическую борьбу по вопросу незаконного избрания мне меры пресечения в Европейский суд по правам человека, где мои жалобы уже приняты к рассмотрению. Я твердо убежден, что те, кто разрушает систему правосудия Украины, те, кто под давлением власти принимает неправомерные решения, будут наказаны, поскольку они разрушают государственные институты и попирают конституционное право граждан на защиту от незаконных действий власти.

И вопрос сейчас не в спасении того или иного гражданина от политического или незаконного уголовного преследования. Вопрос в инициировании политического процесса, который спасет страну и вернет Украину в число цивилизованных стран. И этот процесс касается не только сторонников оппозиции, но и каждого гражданина Украины. Мы все должны объединиться для спасения страны от этой обанкротившейся преступной власти! Вместе мы обязательно победим!

Народный депутат Украины,

председатель Политсовета партии

«Оппозиционная платформа ‒ За жизнь»

Виктор Медведчук