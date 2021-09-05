Талибов в невыполнении своих обещаний обвинили во Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил боевиков движения "Талибан" в невыполнении обещаний, которые те дали после прихода к власти.
Слова французского высокопоставленного чиновника приводит агентство "Интерфакс".
"Они говорили, что позволят некоторым иностранцам и афганцам свободно уехать, говорили об инклюзивном и представительном правительстве, но они лгут", - считает министр.
При этом официальный Париж, по словам Ле Дриан, отказывается признавать новое правительство Афганистана, сформированное талибами.
"Мы хотим действий со стороны "Талибана". Им понадобится некоторая экономическая передышка и международные отношения. Это их дело", - добавил он.