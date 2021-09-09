Зеленский еще думает, стоит ли ему лететь на Генассамблею ООН

Во вторник, 14 сентября, в Нью-Йорке официально откроется 76-я Генеральная Ассамблея ООН. Она, теоретически могла бы стать площадкой для встречи президентов России и США.

Однако, пока неясно будут ли Путин и Зеленский принимать участие в работе Генассамблеи.

Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины, рассказал о том, что в настоящий момент лишь прорабатывается формат участия Владимира Зеленского в работе высшего международного форума.

Об этом пресс-секретарь президента Украины заявил в прямом эфире телеканала "Дом".

По словам Никифирова, глава державы примет решение исходя из принципа целесообразности. Если будут готовы к подписанию конкретные документы и выход на реальные договоренности, то Зеленский однозначно полетит в Нью-Йорк. Если же подобного не произойдет, то участие президента будет сведено к онлайн-режиму.

И пока, что ситуация оценивается как пятьдесят на пятьдесят, как уверяет пресс-секретарь Сергей Никифоров.