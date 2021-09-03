Письмо, в котором Монастырский просил 500 миллионов на содержание беженцев-афганцев засекретили в МВД

В Министерстве внутренних дел (МВД) Украины отказались предоставить копию письма главы ведомства Дениса Монастырского, в котором он просил Кабинет министров выделить более 500 миллионов гривен для содержания беженцев из захваченного талибами Афганистана.

Об этом со ссылкой на ответ МВД сообщают "Украинские новости".

В ведомстве заявили о невозможности предоставления копии указанного документа, ссылаясь на защиту интересов беженцев, так как "служебная переписка в отношении граждан Афганистана касается чувствительной категории лиц - ищущих защиты".