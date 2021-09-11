Евросоюз хочет расширить свои ряды, но Украины это не касается

Канцлер Германии Ангела Меркель сейчас совершает прощальное турне по Европе, в котором озвучивает фундаментальные вещи для будущего обустройства Евросоюза.

Так, например, в ходе своего визита в Сербию 13 сентября Ангела Меркель заявила, что вступление в Европейский союз стран Западных Балкан является "большим геостратегическим интересом для ЕС".

Об этом передает агентство РИА "Новости".

Президент Сербии Александр Вучич и Ангела Меркель провели закрытые переговоры в правительственном комплексе "Палата Сербия" после чего канцлер и сделала свое заявление.

По словам канцлера в адрес ЕС часто звучат упреки и выдвигаются претензии, что евроинтеграция буксует и что еврочиновники ставят все новые и новые бюрократические рогатки для потенциальных кандидатов. Однако вместе с критикой нельзя не видеть и прогресса, считает Меркель.

Она по сути предупредила весь состав Евросоюза, что есть большой геополитический интерес в том, что бы страны Западных Балкан стали членами ЕС как можно скорее. Речь идет о Сербии, Албании, Боснии и Герцеговине, Черногории, Северной Македонии и Косово.