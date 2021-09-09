Уволить Арестовича за видео, в котором тот назвал АТО курортом для мальчиков призвал Аваков

Экс-глава МВД Арсен Аваков опубликовал у себя в Фейсбук видео, на котором Алексей Арестович назвал АТО пионерлагерем и курортом для мальчиков. За это видео Аваков призвал Банковую уволить Арестовича - спикера ТКГ и советника Андрея Ермака.

В Фейсбуке Аваков написал по поводу старого видео Арестовича возмущенный пост.

"Мой товарищ, военный, матерясь, прислал мне этот редкой мерзости ролик Арестовича. Некоего советника, члена, спикера и так далее... Я редко, особенно в последнее время, даю советы тем кто их не просит, но... в этом случае хочу посоветовать: уважаемый Офис президента, даже если никто из вас не верующий, – соберите пальца в знамение – перекрестите болезного – потом себя – и пошлите этого персонажа подальше. Не подставляйте страну и президента!" - призвал Аваков.

Он считает, что ответственность за "фантазии Арестовича", начиная от переименования Украины в Русь-Украину и заканчивая "вылезшей сегодняшней мерзостью про АТО и войну", ложатся на Офис.

"Я думаю, эти слова самовлюбленного пустоцвета увидят в каждом доме участника АТО. И жаль, если увидят в доме погибших бойцов. Мерзавец, со смешком рассказывающий между прочим о гибели на войне наших солдат. Люди дадут этому оценку. А вот может ли такой персонаж представлять Украину в разных офисах и организациях – вопрос не к обществу. Уверен, что реакция руководителей страны, после просмотра этого ролика, последует незамедлительно. Потому, что вы, украинцы, этого хотите. Ведь так?!" - написал бывший министр.

Бывшего министра возмутил фрагмент в самом начале 25-минутного интервью, в котором Арестович представил АТО чуть ли не как увеселительное мужское приключение.

"Вокруг АТО существует огромное количество мифов: о том, что наши парни страдают, что наши парни гибнут и всякое такое. АТО - это великий курорт для мальчиков, большой пионерлагерь. Там праздник непослушания. Они вырываются от жен, от детей, от тещ, понимаете? Жарят мясо и живут, как положено нормальному украинскому казаку, - в степи", - сказал Арестович.

Он добавил, что в зоне боевых действий абсолютная свобода, а мысли простые и ясные: в тебя стреляют, ты стреляешь - ты герой. При этом не надо "вытирать сопли детям, разбираться с покосившимся забором дома".

"Я не видел там ни одного страдающего человека" , - заверил Арестович. По его мнению, воюющим там "в кайф все, что происходит". И они сильно пожалеют, когда война закончится.

Что касается гибели людей, то Арестович признал: да, потери есть, но у мужчин свой особенный траур по боевым товарищам. В отличие от женского траура в СМИ и интернете, потерявшие сослуживцев сразу начинают решать, как отомстить.

Он сделал вывод, что солдаты гораздо легче переносят тяготы и лишения, чем общество, живущее в безопасности и комфорте, наслаждаясь безвизом.