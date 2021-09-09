 

Уволить Арестовича за видео, в котором тот назвал АТО курортом для мальчиков призвал Аваков

Политика Сегодня, 22:1239
Уволить Арестовича за видео, в котором тот назвал АТО курортом для мальчиков призвал Аваков

Экс-глава МВД Арсен Аваков опубликовал у себя в Фейсбук видео, на котором Алексей Арестович назвал АТО пионерлагерем и курортом для мальчиков. За это видео Аваков призвал Банковую уволить Арестовича - спикера ТКГ и советника Андрея Ермака.

В Фейсбуке Аваков написал по поводу старого видео Арестовича возмущенный пост.

"Мой товарищ, военный, матерясь, прислал мне этот редкой мерзости ролик Арестовича. Некоего советника, члена, спикера и так далее... Я редко, особенно в последнее время, даю советы тем кто их не просит, но... в этом случае хочу посоветовать: уважаемый Офис президента, даже если никто из вас не верующий, – соберите пальца в знамение – перекрестите болезного – потом себя – и пошлите этого персонажа подальше. Не подставляйте страну и президента!" - призвал Аваков.

Он считает, что ответственность за "фантазии Арестовича", начиная от переименования Украины в Русь-Украину и заканчивая "вылезшей сегодняшней мерзостью про АТО и войну", ложатся на Офис.

"Я думаю, эти слова самовлюбленного пустоцвета увидят в каждом доме участника АТО. И жаль, если увидят в доме погибших бойцов. Мерзавец, со смешком рассказывающий между прочим о гибели на войне наших солдат. Люди дадут этому оценку. А вот может ли такой персонаж представлять Украину в разных офисах и организациях – вопрос не к обществу. Уверен, что реакция руководителей страны, после просмотра этого ролика, последует незамедлительно. Потому, что вы, украинцы, этого хотите. Ведь так?!" - написал бывший министр.

Бывшего министра возмутил фрагмент в самом начале 25-минутного интервью, в котором Арестович представил АТО чуть ли не как увеселительное мужское приключение.

"Вокруг АТО существует огромное количество мифов: о том, что наши парни страдают, что наши парни гибнут и всякое такое. АТО - это великий курорт для мальчиков, большой пионерлагерь. Там праздник непослушания. Они вырываются от жен, от детей, от тещ, понимаете? Жарят мясо и живут, как положено нормальному украинскому казаку, - в степи", - сказал Арестович.

Он добавил, что в зоне боевых действий абсолютная свобода, а мысли простые и ясные: в тебя стреляют, ты стреляешь - ты герой. При этом не надо "вытирать сопли детям, разбираться с покосившимся забором дома".

"Я не видел там ни одного страдающего человека" , - заверил Арестович. По его мнению, воюющим там "в кайф все, что происходит". И они сильно пожалеют, когда война закончится.

Что касается гибели людей, то Арестович признал: да, потери есть, но у мужчин свой особенный траур по боевым товарищам. В отличие от женского траура в СМИ и интернете, потерявшие сослуживцев сразу начинают решать, как отомстить.

Он сделал вывод, что солдаты гораздо легче переносят тяготы и лишения, чем общество, живущее в безопасности и комфорте, наслаждаясь безвизом.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Арестович, Аваков, АТО, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Экс-министр экономики призвал граждан самим копить на пенсию
Экс-министр экономики призвал граждан самим копить на пенсию
9-сен-2021, 10:41
Арестович обиделся на критику идеи переименования Украины в Русь-Украину
Арестович обиделся на критику идеи переименования Украины в Русь-Украину
9-сен-2021, 09:45
"Троллинг высшего порядка": Гордон предложил переименовать Украину в "Россия-1"
8-сен-2021, 09:31
Разумков раскритиковал идею Арестовича переименовать страну в Русь-Украину
Разумков раскритиковал идею Арестовича переименовать страну в Русь-Украину
6-сен-2021, 16:19
Почему в Киеве угрожают Западу
Почему в Киеве угрожают Западу "разворотом на Восток"
19-июл-2021, 22:59

Последние новости

22:12
Политика
Уволить Арестовича за видео, в котором тот назвал АТО курортом для мальчиков призвал Аваков
22:06
События
Украинские вертолеты недалеко от Крыма отработали пуски неуправляемых ракет и бомбометание
19:48
События
Под Днепром умер подросток, надышавшийся газом для заправки зажигалок, как показывают в Tik Tok
19:40
События
Ожидание шторма Николас приблизило мировые цены на нефть к максимуму за шесть недель
19:37
Политика
Деркач заявил что Порошенко хотел послать еще три корабля в Керченский пролив, чтобы сорвать выборы президента
16:58
Политика
Главные заявления с пресс-конференции Шмыгаля
16:50
События
Впервые в Украине вакцинировали пенсионеров выездной бригадой
16:19
События
Перепрофилировать Лукьяновское СИЗО в гостиницу предложил Малюська
15:58
События
Переименовать страну в Аотеароа захотели коренные жители Новой Зеландии
15:02
События
Курц отказался пускать в Австрию афганских беженцев. Он назвал их плохо образованными
11:18
События
В Москву с необъявленным визитом прибыл президент Сирии
11:16
Политика
Евросоюз хочет расширить свои ряды, но Украины это не касается
11:15
События
Почему Киев и Минск резко начали вооружаться
11:13
Политика
Письмо, в котором Монастырский просил 500 миллионов на содержание беженцев-афганцев засекретили в МВД
11:12
Политика
Плана трансформации Украины на $227 млрд, который Зеленский предложил США в Офисе президента нет
10:58
События
Байден вспомнил о Трампе и перекрестился
10:55
События
Соучредитель Apple Стив Возняк запускает частную космическую компанию
10:53
События
На границе с Молдовой взяли на горячем двух украинцев и белоруса. Грузили контрабанду самолетами
10:51
События
Из-за пьяного дебошира в киевском метро останавливали поезда
09:22
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 сентября 2021

Новости ТОП-7

Новые подробности загадочной гибели судьи Писанца под Киевом7031
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 сентября 20212067
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 сентября 20211134
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 сентября 2021897
Президент Польши намеренно оскорбил Ангелу Меркель746
Около полутора тысяч паломников из украинской Умани в Израиль привезли коронавирус733
Актрису сериала "Папик" студии "Квартал 95" званием заслуженной артистки наградил Зеленский312

Досуг

Мотокультиватор - эффективная помощь в огороде
Мотокультиватор - эффективная помощь в огороде
Собственный сад и огород приносит много пользы и удовольствия. Благодаря этому у садоводов есть доступ к собственным, свежим и не содержащим химикатов фруктам и овощам.
Сегодня, 19:3369
Световые буквы для рекламных вывесок: виды и особенности
Световые буквы для рекламных вывесок: виды и особенности
Вывески, изготавливаемые в формате наименований фирм и учреждений, являются наиболее востребованной разновидностью фасадной рекламы. Они применяются заведениями общепита и магазинами, развлекательными комплексами.
Сегодня, 18:0973
Логистика зерна — Способы транспортировки зерновых
Логистика зерна — Способы транспортировки зерновых
Виды перевозок зерна — Способы перевозки зерна — Какой вид транспортировки выбрать — Какие факторы влияют на стоимость перевозки зерновых.
Сегодня, 17:4375
Полнофункциональный промышленный сайт на базе шаблона Intec.Prom
Полнофункциональный промышленный сайт на базе шаблона Intec.Prom
Решающие аргументы в пользу построения промышленного сайта или интернет-магазина строительных материалов на базе шаблона Intec.Prom для «Битрикс». Какие плюсы есть у продукта, кому будет полезен.
Сегодня, 17:1877
Чечевица: чем полезна крупа
Чечевица: чем полезна крупа
Среди множества разнообразной крупы особое место занимает чечевица. С нее можно запросто приготовить вкуснейшие блюда, которые по достоинству оценят даже самые требовательные гурманы.
Сегодня, 14:5590
Средства SoSkin для восстановления кожи лица
Средства SoSkin для восстановления кожи лица
Кожа способна уставать. Она теряет упругость и эластичность, становится тусклой из-за активного негативного воздействия. Как результат появляются раздражения, покраснения, повреждения, а в запущенных случаях имеют место розацеа и купероз.
Сегодня, 09:4195

События

Украинские вертолеты недалеко от Крыма отработали пуски неуправляемых ракет и бомбометание
Украинские вертолеты недалеко от Крыма отработали пуски неуправляемых ракет и бомбометание
Украинские летчики морской авиационной бригады в течение нескольких дней вели учебно-тренировочные полеты с боевой стрельбой.
Сегодня, 22:0642
Под Днепром умер подросток, надышавшийся газом для заправки зажигалок, как показывают в Tik Tok
Под Днепром умер подросток, надышавшийся газом для заправки зажигалок, как показывают в Tik Tok
Подросток внезапно умер после того, как вдохнул смесь из баллончика для заправки зажигалок, купленного в местном магазине.
Сегодня, 19:4863
Ожидание шторма Николас приблизило мировые цены на нефть к максимуму за шесть недель
Ожидание шторма Николас приблизило мировые цены на нефть к максимуму за шесть недель
Во вторник, 14 сентября, на торгах мировые цены на нефть подобрались близко к максимальным значениям за последние шесть недель.
Сегодня, 19:4068
Впервые в Украине вакцинировали пенсионеров выездной бригадой
Впервые в Украине вакцинировали пенсионеров выездной бригадой
В Полтавской области впервые в Украине стартовал проект выездной вакцинации пожилых людей.
Сегодня, 16:5077
Перепрофилировать Лукьяновское СИЗО в гостиницу предложил Малюська
Перепрофилировать Лукьяновское СИЗО в гостиницу предложил Малюська
Глава Министерства юстиции Денис Малюська заявил, что Лукьяновское СИЗО в Киеве, которое он хотел перенести за черту столицы, могут перепрофилировать в гостиницу.
Сегодня, 16:1974
Переименовать страну в Аотеароа захотели коренные жители Новой Зеландии
Переименовать страну в Аотеароа захотели коренные жители Новой Зеландии
В Новой Зеландии политическая партия маори, коренных жителей страны, в официальной петиции призвала парламент изменить название страны на Аотеароа.
Сегодня, 15:5875
7 Днів