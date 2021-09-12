Плохой идеей предложение Данилова о переводе украинского языка на латиницу назвал Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал плохой идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о переводе украинского языка на латинский алфавит.

Об этом спикер парламента заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Плохая идея. У нас есть украинский язык, наши украинские буквы, свой алфавит.

У нас должен быть один государственный язык - украинский. Супер - знать русский, немецкий, английский, французский, румынский, какой хотите - китайский, пожалуйста. (...) Но государственный у нас - один, и с буквами у нас все хорошо", - сказал он.

Кроме того, Дмитрий Разумков считает, что такой вопрос - не компетенция СНБО.

"Если СНБО еще начнет заниматься буквами, думаю, что это уже будет лишним. Хотя каждый имеет право на свое видение. У нас же свобода слова - мы с этого с вами начинали! Поэтому у Алексея Мячеславовича (Данилова - Ред.) может быть и свое видение этого процесса", - добавил спикер Рады.