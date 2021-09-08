Что написано в "Стратегии информационной безопасности" Шмыгаля и Зеленского

Сегодня на заседании Кабмина приняли "Стратегию информационной безопасности". После этого ее должен будет утвердить СНБО, а потом ввести в действие своим указом президент.

И, видимо, введет.

Проект, который утвердило правительство, логически продолжает политику, которую Банковая взяла на вооружение в последний год. Закрывать СМИ, блокировать информацию в интернете и бороться с "неправильными" нарративами.

В "Стратегию" вписали все самые драконовские нормы давно похороненного законопроекта о дезинформации, который продвигал еще министр культуры Бородянский. Но после возмущений журналистов и Запада проект был заброшен.

Теперь, как выяснилось, только на время. Планируется узаконить эти нормы до 2025 года, и координировать эту работу будет СНБО.

От себя Кабмин добавил еще и санкции - как реверанс "гениальной" идее Зеленского и Данилова. А также одобрил проведение на гражданах страны "психологических операций" и "формирование поведения" украинцев (все это - дословные цитаты).

Проанализировали полный текст документа.

"Формирование поведения" и "психологические операции"

Главной задачей стратегии ставится "противодействие информационной агрессии" - по вопросам территориальной целостности Украины и атак на ее конституционный строй. Документ будет действовать до 2025 года. Напомним, что как раз в 2024 году в Украине должны пройти очередные выборы президента.

Интересно сформулировано понятие самое информационной безопасности.

Говорится, что ее цель - защитить конституционное право граждан на доступ к информации. Что в условиях бессудного закрытия телеканалов и сайтов звучит вполне издевательски.

Авторы документа хотя создать систему защиты от "негативных информационных влияний". К таковым относится "скоординированное распространение недостоверной информации". Также в проекте предлагается бороться с "несанкционированным распространением информации" и "нарушении ее целостности".

Речь тут идет явно не о нарушении гостайны, которое и так подробно оговорено в уголовном кодексе. А о вещах, которые становятся достоянием общественности через соцсети и СМИ и дискредитируют власть. То есть пойдет борьба с утечками.

Определение "информационной угрозе" дается весьма размытое. И при желании под нее можно подвести что угодно. Например, "потенциально негативное событие".

Политику по отражению "информационной агрессии" создатели стратегии называют "действиями в информационном домене вооруженного противоборства".

К слову, одной из задач прямо указывается "формирование поведения украинских граждан". Крайне интересно, где в полномочиях Зеленского, которому надлежит утвердить документ, прописаны такие права.

Более того, ниже по тексту говорится, что Украина должна проводить еще и "психологические операции" - надо думать, против своего же населения, поскольку речь идет, как видно из отрывка, о превентивных мерах оборонительного характера.

Противникам "стратегических нарративов" - санкции

Вводится и понятие "стратегического нарратива" - то, как государство подает себя в информационном поле. Почти как "генеральная линия партии", отступление от которой, как мы уже видим, карается без суда и следствия путем закрытия неугодных власти СМИ.

По мнению авторов документа, против Украины ведутся "дезинформационные кампании". Их ведут во-первых Россия, а во-вторых "активисты радикальных движений".

Претензии к радикалам - интересный поворот. В Украине абсолютную монополию на радикальную повестку имеют националисты. Но в документе, к сожалению, не уточняется, кто вообще здесь подразумевается.

Что же до российского влияния, то в проекте говорится: самый эффективный ответ на "дезинформационную активность" - это санкции. То есть внесудебный механизм. Иными словами, власть и дальше намерена закрывать украинские медиа без суда, объявляя их перед этим агентами Кремля.

Правда, все это уже давно поняли и без "стратегий".

Но показательно, что эту политику решили не забрасывать. Причем, ниже авторы сокрушаются на "недостаточную развитость национальной информационной инфраструктуры", которая, мол, ограничивает возможности Украины реагировать на действия Москвы "проактивно".

То есть закрытие телеканалов или сайта "Страны" без суда и следствия - это, видимо, недостаточно "проактивная" политика с точки зрения стратегов.

Стратегический гений создателей документа виден и по мелким деталям. Например, они ошиблись на год, рассказывая о том, как соцсети блокировали президента США Дональда Трампа.

Правда, все это уже давно поняли и без "стратегий".

Но показательно, что эту политику решили не забрасывать. Причем, ниже авторы сокрушаются на "недостаточную развитость национальной информационной инфраструктуры", которая, мол, ограничивает возможности Украины реагировать на действия Москвы "проактивно".

То есть закрытие телеканалов или сайта "Страны" без суда и следствия - это, видимо, недостаточно "проактивная" политика с точки зрения стратегов.

Стратегический гений создателей документа виден и по мелким деталям. Например, они ошиблись на год, рассказывая о том, как соцсети блокировали президента США Дональда Трампа.

В каких-то местах документ противоречит сам себе буквально через абзац.

В главе "Манипуляция сознанием граждан по вступлению в ЕС и НАТО" авторы сначала говорят, что "преимущественное большинство граждан поддерживают реализацию европейского и евроатлантического курса Украины".

А уже через несколько строк сетуют на "нехватку национальной консолидации по внешнеполитическим приоритетам Украины".

Также делается ни на чем не основанный вывод: именно этот фактор "усложняет проведение реформ, ослабляет национальное единство" и плохо влияет на социально-политическую ситуацию.

Проще говоря, в отсутствии реформ виноваты не Зеленский и Ко, а украинцы, которые в НАТО не хотят. Ну, и, конечно, "дезинформаторы".

Блокировать сайты и закрывать СМИ

Красной нитью проходит через документ мысль, что в Украине очень плохие журналисты - да и читатели у них такие же.

Сначала говорится, что отсутствие единых правил "делает невозможным развитие медиарынка", а уровень подготовки медийщиков у нас якобы очень низкий. Далее авторы заявляют, что региональные журналисты, работающие в печатных изданиях, "отличаются крайне низким профессиональным уровнем" и "политической заангажированностью".

Население же традиционно обвиняют в "недостаточном уровне информационной культуры и медиаграмотности".

В общем, Зе-команда могла бы и менее откровенно заявлять, что журналисты ей мешают транслировать единственно правильный "стратегический нарратив". Если же отвлечься от этических оценок, то понятно, что попытки затыкать рты журналистам и вводить цензуру продолжатся.

Так, например, в документе прописано требование разработать законодательство о противодействии дезинформации.

Как это видят у Зеленского - мы помним по законопроекту, который в прошлом году лоббировал глава Минкульта Бородянский. Это был абсолютно беспредельный документ, который вводил понятия "правильных" и "неправильных" журналистов, позволял штрафовать и закрывать СМИ и вводил уголовную ответственность для журналистов за "дезинформацию".

Тогда против этого законопроекта восстал даже Запад, и идею свернули. Но в нынешнюю стратегию снова вписали все самые драконовские нормы почивших до времени идей Бородянского.

Так, например, в документ закрался такой пункт - "правовое регулирование выявления, фиксации, ограничения доступа и/или удаления из украинского сегмента Интернета информации, размещение которой запрещено законом".

То есть, если сейчас сайты закрывают беззаконно, то в будущем хотят сделать это по закону. Впрочем, напомним, что такие попытки уже два года как проваливаются. Поэтому Зеленский и перешел к внесудебным расправам. Но, видимо, идей узаконить беспредел решил не оставлять.

Нельзя рассказывать о протестах и ругать тарифы

Еще одно интересное предложение "стратегов" - это изымать из оборота информацию, которая призывает к "массовым беспорядкам". Будет ли под это понятие подпадать, например, новости о тарифных протестах - вопрос риторический: наверняка будут, если власть посчитает эти протесты для себя опасными.

С другой стороны, как, например, Киев собирается "изымать" призывы к протестам из соцсетей или "Телеграма" - не совсем понятно. Но, видимо, целью является ограничить здесь возможности украинских СМИ.

Эта тема упоминается и в конце документа. Там говорится, что СБУ будет выискивать в украинских СМИ угрозы информационной безопасности. Среди которых указано "обострение общественно-политической и социально-экономической ситуаций".

Проще говоря, пишешь о митингах против Зеленского или тарифном геноциде - обостряешь общественно-политическую и даже экономическую обстановку.

Одну идентичность - на всех

Из других планов, достойных упоминания - это противодействие пропаганде участия детей в вооруженных формированиях. В тексте не указывается, о каких формированиях речь. Но в Украине этим занимаются исключительно праворадикалы и ветеранские организации, которые регулярно выкладывают отчеты "вышколов" с участием подростков и даже детей младшего школьного возраста.

Но будут ли националистов кошмарить за эти действия - вопрос риторический. Поэтому надо думать, что этот пункт вписан скорее по поводу Крыма и Донбасса, а не подконтрольной Украине территории.

Еще одна стратегическая цель, которая будто снята с языка у Порошенко - это "утверждение общенациональной идентичности". Ее будут достигать путем ударной украинизации.

Отметим сразу, что никакой такой единой на всех идентичности Конституция Украины не предполагает. В статье 15 прямо сказано: "Общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия. Никакая идеология не может признаваться государством как обязательная".

Интересная методология расписана для "информационной реинтеграции" для жителей ОРДЛО и Крыма. Она предусматривает донесение до них "стратегического нарратива" о неотвратимости возврата Украине данных территорий. А также "опровержение идеологем советской историографии о прошлом Украины".

В общем все то, чем занят сегодня телеканал "Дом", который на неподконтрольных территориях мало кто смотрит.

Кстати, в другой части стратегии говорится, что Россия установила в Крыму и на Донбассе информационную монополию, и местные жители других точек зрения не видят. На вопрос, как эту монополию будут пробивать, в стратегии ответа нет.

Выводы

Итак, цель стратегии - формирование за ближайшие годы репрессивной машины, которая будет плотно контролировать все информационные потоки в стране.

Причем, судя по органу, который будет осуществлять координацию - СНБО - не по прозрачным процедурам, а в ручном режиме.

Рассуждения авторов документа о том, что будет налажен мониторинг "дезинформации" и других угроз - не вызывают доверия. Хотя бы потому, что созданный с помпой Центр противодействия дезинформации с весны так и не заработал даже для галочки. При этом Зеленский и без него прекрасно справлялся с закрытием оппозиционных СМИ.

И стратегия призвана этот процесс как-то "облагородить" и формализовать. Поскольку даже небольшие претензии с Запада, которые звучат по поводу беспредельных, в обход суда, санкций против журналистов - вряд ли сильно нравятся Банковой.