Выделить 460 млн грн на пособия для тех, кто лишился работы во время карантина решил Кабмин

На вчерашнем заседании, пятнадцатого сентября, украинское правительство решило направить 460 миллионов гривен на поддерживающие выплаты для людей, которые потеряли работу во время карантина.

Об этом сообщает пресс-центр Кабмина.

Замминистра экономики Светлана Глущенко напомнила, что программа по частичной безработице во время коронавирусного карантина работает с прошлого года. Правительство хочет таким образом поддержать тех украинцев, которые лишились работы из-за карантина и простоя экономики. Дополнительные 460 млн грн помогут полностью погасить долги по выплатам в рамках этой программы.

Средства получит Фонд общеобязательного госсоцстрахования. Также правительство на заседании решило, как должны использоваться деньги, направляемые для выплаты пособия по частичной безработице во время карантина.