У главы МВД 11 советников. Среди них Криклий и Геращенко

У министра внутренних дел Дениса Монастырского, который занял свой пост в июле, нет помощников, но есть одиннадцать советников.

Среди них бывший министр инфраструктуры Владислав Криклий и экс-замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Об этом сообщается в ответе МВД на запрос "Украинских новостей".

В ответе указано, что согласно нормативно-правовым актам, помощники для министра внутренних дел не предусмотрены. Однако у него есть советники, часть из которых работает на общественных началах, среди них и Владислав Криклий.

В советниках главы МВД числятся: советник первого главы МВД Андрей Василишин, экс-министр Владислав Криклий, дипломат Василий Дурдинец.

Кроме Криклия на общественных началах работают: бывший заместитель главы Госгеокадастра Егор Бодров, бывший помощник из Верховной Рады Станислав Крук, Михаил Бугай, Антон Гулидин, Светлана Котляревская.

Часть советников министра входят в патронатную службу МВД: Андрей Василишин, который был первым министром МВД в 1990-1994 годах, дипломат Василий Дурдинец, Виталий Портнов, Антон Геращенко, Татьяна Шутяк (помощница Монастырского во времена, когда он был депутатом).