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Политика Сегодня, 14:5386
Мовный омбудсмен призвал из-за русского языка закрыть решением СНБО крупнейшие украинские каналы

Языковой омбудсмен Тарас Креминь предлагает ввести санкции СНБО против крупнейших украинских телеканалов, потому что они, по его словам, нарушают языковой закон. 

Соответствующий призыв он опубликовал в Facebook.

Креминь предлагает ввести санкции против "Интера", "1+1", "Украины", ICTV, а также телеканала "Мега". 

Причина, по которой Креминь предлагает созвать заседание СНБО и ввести санкции, - "наглое и систематическое нарушение языкового закона". В частности, нарушение нормы, которая предписывает дублировать фильмы на украинский язык (она вступила в силу 16 июля).

Также мовный омбудсмен призвал Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания не ограничиваться фиксацией нарушений, а "занять принципиальную позицию". 

"По словам Креминя, его офис начал пять "мероприятий государственного контроля". И, хотя вина каналов еще не доказана, он уже призывает, как видим, их просто-напросто закрыть. Отметим, что новое заседание СНБО состоится уже завтра", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

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Теги: news, новости, Украина, телеканалы, СНБО, 7dniv, 7dnivinfo  
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