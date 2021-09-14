Рабочую группу по противодействию "Северному потоку-2 создал Зеленский

В Украине появилась рабочая группа, которая будет заниматься предложениями по нейтрализации рисков, связанных с угрозами от строительства газопроводов в обход Украины. В частности, речь идет о российском трубопроводе "Северный поток-2", который готовятся запустить в скором времени.

Соответствующее распоряжение о создании рабочей группы подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщили в Офисе президента, документ создан "в связи со строительством газопроводов в обход нашей страны и, в частности, реализацией проекта "Северный поток - 2", который содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона".

Рабочая группы будет заниматься подготовкой предложений по мерам по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от сооружения газопроводов. Кроме того одной из ее задач будет работа над предложениями по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетики.

Возглавил рабочую группу руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В ее состав вошли глава Службы безопасности Иван Баканов, глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь СНБО Алексей Данилов.