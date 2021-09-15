Рада на ближайшей пленарной неделе не сможет рассмотреть законопроект о деолигархизации

Верховная Рада не сможет рассмотреть принятый в первом чтении законопроект о деолигархизации на ближайшей пленарной неделе.

Об этом спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявили в прямо эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу.

"Это малореалистично, вернее нереалистично, потому что... на следующей неделе надо будет понять, сколько времени необходимо будет профильным управлениям Верховной Рады, чтобы подготовить этот законопроект к рассмотрению. Это займет немало времени, я думаю, что несколько дней точно уйдет", - сказал Разумков.