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Политика Сегодня, 21:2042
Белосток и Вильнюс белорусскими территориями назвал Лукашенко

Президент Беларуси отметил, что страна не выдвигает территориальных претензий к другим государствам и стремится "к миру и дружбе".

Глава Беларуси Александр Лукашенко назвал польский Белосток и литовский Вильнюс белорусскими территориями. Об этом Лукашенко заявил заявил во время выступления на форуме патриотических сил "Символ единства".

Отметим, что Александр Лукашенко выступал по случаю Дня народного единства, который отмечается в Беларуси с 2021 года именно 17 сентября — в день нападения СССР на Польшу в 1939 году.

По словам президента, Беларусь стремится в отношениях с другими странами к миру и дружбе и не выдвигает территориальных претензий к ним. Вместе с этим, Александр Лукашенко назвал польский Белосток и литовский Вильнюс белорусскими территориями.

"Соседи нам даны от Бога, как и любому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не посягали на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает. Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белосточчина — это белорусские земли. Что Вильно — это тоже белорусский город, и земли вокруг. Мы же об этом не говорим", — подчеркнул глава государства, выступая на форуме 17 сентября.

Александр Лукашенко также назвал внутриконфессиональное равновесие и межнациональное единство главными основами белорусского общества, и у всех граждан, живущих на "исконных" землях Беларуси — "одно государство, один закон, общая историческая память на всех".

Вильнюс (Вильно) во время Первой мировой войны был оккупирован немецкими войсками. После завершения боевых действий 16 февраля 1918 года Литовская Тариба провозгласила независимость Литвы со столицей в Вильнюсе. В 1922 году Вильнюс перешел в состав Польши, хотя Литва не признавала прав другого государства на свой город.

В начале Второй мировой войны Вильнюс заняли советские войска, передавшие город Литве на условиях сотрудничества.

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Теги: news, новости, Украина, Лукашенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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