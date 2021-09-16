Состав делегации которая поедет в США на Генассамблею ООН утвердил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил делегацию, которая отправится в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею Организации объединенных наций. Возглавит делегацию глава МИД Дмитрий Кулеба.

Об этом говорится в распоряжении главы государства, которое обнародовано на сайте Офиса президента.

Состав делегации определен следующий:

Кулеба Дмитрий- Министр иностранных дел Украины, глава делегации;

Кислица Сергей - Постоянный представитель Украины при ООН, заместитель главы делегации;

Джапарова Эмине Айяровна - первый заместитель Министра иностранных дел Украины, член делегации;

Мережко Александр Александрович- председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, член делегации (по согласию);

Сибига Андрей Иванович- Заместитель руководителя Офиса президента Украины, член делегации;

Чубаров Рефат Абдурахманович- Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, член делегации (по согласию);

Гайовишин Кристина Олеговна - заведующий отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Офиса президента Украины, заместитель члена делегации;

Кориневич Антон Александрович - постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, заместитель члена делегации;

Мартина Дина Гариевна - заместитель директора - начальник отдела Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины, заместитель члена делегации;

Яременко Игорь Александрович - заместитель Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции, заместитель члена делегации.

Помимо этого, глава государства дал распоряжение разрешить главе делегации привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов и технических работников и утвердил Директивы делегации Украины на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.