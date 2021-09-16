Корниенко заявил что вопрос отставки Разумкова пока не поднимают

Парламентская фракция "Слуга народа" пока не поднимает вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. По его словам, сейчас все сосредоточились на ускоренной подготовке антиолигархического законопроекта, который Разумков отправил в Венецианскую комиссию.

"Я считаю, что если человек на больничном находится, то не совсем этично такие вопросы (как отставка - Ред.) поднимать. Но я считаю, что Дмитрий Александрович, несмотря на его внефракционность, несмотря на его личные политические позиции, а он все-таки выдвиженец нашей партии, монобольшинства, от возглавлял нашу партию на выборах, возглавлял наш список на выборах, все-таки этому должна предшествовать встреча гравы Верховной Рады с фракцией для задавания взаимных вопросов и какого-то предметного разговора. Пока не вижу инициатив у нас в середине таких", - заявил Корниенко.

Также он сообщил, что на комитете решили не рассматривать каждую из 1200 правок антиолигархического законопроекта. То есть формировались сразу готовые статьи, которые были одобрены голосованием. Корниенко надеется, что в сессионном зале аналогичным образом утвердят документ.

Глава партии "Слуга народа" считает, что неизвестно чем закончится рассмотренное законопроекта Венецианской комиссией. По его информации, европейские юристы считают документ соответствующим международному праву.