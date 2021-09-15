Какими иностранными языками владеет секретарь Данилов не знают в СНБО

В Совбезе Украины заявили, что должность секретаря СНБО не требует обязательного знания каких-либо иностранных языков, в том числе и английского, поэтому в ведомстве нет информации о том, какими языками владеет Алексей Данилов.

Об этом со ссылкой на информацию СНБО пишут "Украинские Новости".

Так, в СНБО заявили, что секретарь СНБО - должность из разряда таких руководителей госорганов, которые не подчиняются закону "О госслужбе". То есть знать иностранный язык на каком-либо уровне Данилов не должен.

В связи с этим в Совбезе решили не отвечать на вопрос журналистов о том, владеет ли Данилов английским языком.