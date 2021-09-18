 

У Зеленского признали конфликт с Разумковым и пригрозили жесткими мерами

Политика Сегодня, 18:2757
У Зеленского признали конфликт с Разумковым и пригрозили жесткими мерами

Офис президента Украины заявил о фундаментальных разногласиях со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, который сейчас находится на самоизоляции из-за заражения коронавирусной инферцией.

С Банковой в сторону главы парламента прозвучала рекомендация "не сидеть на нескольких стульях одновременно, как один известный комедийный персонаж".

Об этом заявил советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк изданию "Главком".

"Должность спикера, хочу некоторым напомнить, это вообще не выборная должность, а, скажем так, делегированная. Партия делегировала своего члена на должность спикера, не более того. Понятно, что к Разумкову нет претензий уголовного плана. Но оказались фундаментальные разногласия между партией и Дмитрием Александровичем. Вспомните его неголосование на СНБО за такие вещи как санкции в отношении Медведчука и санкции против телеканалов, которые совершенно точно являются продолжением московской информационной школы, нежелание голосовать за земельную реформу, совершенно явное нежелание идти на голосование за антиолигархический закон. На мой взгляд, это свидетельствует, что он смотрит на стратегию развития государства иначе, чем команда с ее программой, с которой она шла на выборы", - заявил Подоляк.

По его мнению, Разумков открыто тормозит ключевые инициативы президента Украины и уже не за горами тот момент, когда в сложившуюся ситуацию будет вынужден жестко вмешаться глава государства.  

"Или ты являешься ключевым членом команды, потому что все-таки являешься спикером парламента и позволяешь делать модерационные процессы по фундаментальным президентским инициативам более эффективными. Или заявляешь, что олигархи - это хорошо, а существующая олигархическая система в государстве вполне оптимальна. Скажу больше: если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту. С жесткими решениями".

Советник председателя Офиса президента также высказал мнение, что Разумков "открыто тормозит президентские  инициативы в интересах определенных лиц" и хочет избежать личной ответственности.

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Теги: news, новости, Украина, Разумков, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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