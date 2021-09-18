После непризнания выборов в Госдуму по Крыму Эрдоган приедет в Сочи к Путину

Президент Турции, которая после выборов в Госдуму РФ заявила о непризнании аннексии Крыма и проведения на полуострове голосования, приедет с визитом в Россию.

Реджеп Тайип Эрдоган прилетит 29 сентября на день в Сочи, где увидится с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Агентству заявили в канцелярии, что Эрдоган прилетит в Россию для переговоров с Путиным.

Незадолго до заявления турецкой стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке приезда Эрдогана для переговоров с Путиным. По его словам, повестка дня на переговорах будет самая обширная: двусторонние отношения Турции и России, Сирия и другие региональные конфликты.