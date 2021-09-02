В США Зеленский встретился со своим другом Борисом Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Они обсудили сотрудничество двух стран в ряде сфер. Кроме того, Зеленский выразил благодарность Джонсону за поддержку Крымской платформы.

Об этом украинский президент написал в своем Twitter-аккаунте утром в четверг, 23 сентября.

"Во время встречи с моим другом Борисом Джонсонов обсудили усиление взаимодействия Украины и Великобритании в сферах торговли, обороны, финансов, энергетики. Подвели первые итоги Соглашения о свободной торговле - рост товарооборота на 70%. Благодарен за поддержку целостности Украины и Крымской платформы", написал Владимир Зеленский.