За законопроект об олигархах во втором чтении проголосовала Рада

Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за законопроект об олигархах.

Свои голоса дали 279 нардепов.

Решение принято в четверг, 23 сентября.

Голоса по фракциям распределились таким образом:

Слуга народа дала 229 голосов;

За будущее - 18 (люди Коломойского дали голоса);

группа Довира - 15;

Голос - 11 (не зря все-таки часть "голосят" на Банковую бегала - теперь у Офиса есть еще 11 своих депутатов - "Политика страны").

Ни одного голоса не дали фракции ОПЗЖ, "Евросолидарности" и "Батькивщины".

Партию Тимошенко кинули с ее схемой голосования. Впрочем, и без неё (да и без других фракций и групп) голосов "слуг" бы хватило. Стрельба по машине Шефира вчера не прошла даром", - говорится в сообщении телеграм-канала "Политика страны".

Напомним, Верховная Рада приняла решение продлить свое сегодняшнее пленарное заседание до рассмотрения законопроекта №5599 об олигархах. Фракция "Слуга народа" решила голосовать за проект закона №5599 постатейно по сокращенной процедуре. По требованию фракций "Евросолидарности" и "Голоса" был поставлен вопрос об отстранении первого вице-спикера Руслана Стефанчука от ведения сессии парламента из-за нарушения регламента при рассмотрении закона об олигархах. Однако это решение не было принято, поскольку за него проголосовал только 61 депутат.

Накануне Венецианская комиссия уведомила Верховную Раду о том, что ее вердикт о законопроекте об олигархах будет готов в середине декабря и рекомендовала украинскому парламенту не рассматривать этот документ до получения выводов комиссии.

Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах. "За" проголосовали 275 народных депутатов. После в парламенте начали готовить законопроект ко второму чтению, подав к нему 1 257 поправок. Их вносил и спикер Рады Дмитрий Разумков, который является противником идеи предоставления права Совету нацбезопасности и обороны формировать списки олигархов.

Автором документа является президент Украины Владимир Зеленский. В случае принятия документа, в целом он вступит в силу через полгода и будет действовать на протяжении десяти лет.

По инициативе спикера Верховной Рады Разумкова законопроект был направлен в Венецианскую комиссию, чтобы она дала свой вердикт до рассмотрения документа во втором чтении.