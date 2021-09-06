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Политика Сегодня, 17:4741
Посадят на крючок бизнес, поставят под контроль СМИ. Что значит принятый Радой закон об олигархах

Сегодня Рада приняла во втором чтении закон об олигархах. Автор - президент Владимир Зеленский.

Законопроект приняли голосами фракции "Слуга народа" (229 голосов), "Голоса" (11), а также депутатских групп "Доверие" и "За будущее" плюс внефракционные. Всего "за" - 279. ОПЗЖ и ЕС голосовали против.  

Законодатели обошли рассмотрение правок от депутатов и приняли решение только на правках профильного комитета. И тем самым смогли принять его быстро за одно заседание. 

Общий смысл документа - отныне можно навесить на любого крупного бизнесмена ярлык "олигарха" и поразить его в правах простым решением СНБО. Без суда и следствия. 

То есть еще один шаг к укреплению личной власти Зеленского. И пролог к новым санкциям против отечественного бизнеса - а также уничтожению любой политической оппозиции. 

В первом чтении документ приняли 1 июля, но ко второму чтению внесли некоторые изменения. Разбираем, что утвердил парламент сегодня.

В каком виде принимали закон летом

Олигархом считается лицо, которое подпадает под как минимум два из четырех критериев. 

1. Участвует в политической жизни. На любом из уровней - имеет должность чиновника, мандат депутата, занимает руководящие посты в партиях или просто связан так или иначе с политиками. 

2. Имеет "значительное влияние" на средства массовой информации. Причем даже не прямо являясь их владельцем, а через связанных лиц. Или как угодно влияя на медиа (в том числе неформально).

То есть по этому размытому критерию можно будет признать олигархами любых крупных бизнесменов. Тем более что решение об этом будет принимать СНБО, которое никогда не предоставляет никаких доказательств своих решений. Также не будет предоставлять и доказательств, почему он посчитал того или иного человека "влияющим" на те или иные СМИ.  

3. Является владельцем или "контролером" любых юрлиц, а также субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке в разрезе года. 

4. Подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (на сегодня это равно сумме в 2 миллиарда 189 миллионов гривен или же менее 80 млн долларов). Под этот критерий подпадают абсолютно все 100 участников украинского списка Forbes, да и предприниматели масштабом помельче. Тем более что в Украине нет развитого фондового рынка, а потому и нет объективных оценок стоимости активов. То есть СНБО может эту стоимость определять "на глазок", занося в список "олигархов" любого бизнесмена.  

Ну и, наконец, все эти критерии должен, по идее, учитывать СНБО, когда решает, кому присвоить статус олигарха. Но никаких обоснований своим решениям Совбез приводить, по тексту законопроекта, не обязан. Поэтому понятно, что и критериев, установленных законом, он может вообще не соблюдать. А просто назначать "олигархами" кого вздумается. 

Далее "олигарх" попадает в специальный реестр, куда заносятся также "связанные лица". Выйти оттуда можно, только перестав соответствовать хотя бы двум критериям из четырех (но и это тоже решает исключительно СНБО). 

На этапе первого чтения для "олигархов" перечислялись следующие запреты и обязательства:

- нельзя делать взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий 

- нельзя участвовать в "большой приватизации".

- обязаны подавать имущественные декларации - как и чиновники с депутатами. 

Отдельно прописали запреты для чиновников и депутатов, которые общаются с олигархами. Для первых - вплоть до увольнения. О своих контактах с олигархами или связанными лицами госслужащие обязаны будут отчитываться. 

Как изменили закон ко второму чтению. 10 пунктов

17 сентября профильный комитет Рады утвердил правки к законопроекту для второго чтения. Вот их список:

  1. Кроме олигархов будет теперь ещё и "представитель олигарха". Правда, кроме определения, о нем ничего больше не написано.

  2. Значительно расширен термин "участие в политической жизни". Теперь, кроме непосредственно финансирования, добавили очень много других критериев. В теории и доставка воды и бумаги для нужд партии может попасть под новые критерии. 

  3. Право определять кто олигарх, а кто нет, остаётся за СНБО. Но теперь будут вызывать олигарха на ковёр, чтобы признать олигархом. А он может оправдываться. Впрочем, вряд ли это как-то изменит по итогу решение СНБО. Да и многие олигархи наверняка откажутся участвовать в такой бесполезной для себя процедуре. 

  4. В "реестре олигархов" будут теперь и сами олигархи, и их бизнес, и партии, на которые они имеют "значительное влияние". 

  5. Олигархи не смогут финансировать политическую агитацию и митинги.

  6. Не только совместный поход, например, на футбол, но и телефонный разговор будет считаться контактом с олигархом.

  7. Декларировать встречи с олигархом теперь должны и руководители госкомпаний, и даже патронатная служба Офиса Президента и Рады. 

  8. Расширен перечень чиновников, кого уволят, если вовремя не сообщат про контакт с олигархами.

  9. Убрали для олигархов обязательство подавать электронную декларацию.

  10. Уточнили, когда после вступления закона в силу надо сообщить о первом опыте контакта с олигархом (через 14 дней).

Какие выводы из новой редакции документа?

Как видим, общий нерв законопроекта остался неизменным - "заклеймить" политических оппонентов Зеленского через давление на их финансовых спонсоров. И лишить их права на легальную политическую деятельность.

Главный вопрос тут - к непрозрачной процедуре "назначения" олигархом.

Так как этим будет без суда и следствия заниматься совещательный орган при президенте Украины (СНБО), то речь идет не о борьбе с олигархами, а о попытке заставить крупный бизнес служить интересами президента Владимира Зеленского. 

В этом смысле очевидны последствия данного законопроекта.

1. В олигархи запишут бизнесменов, которые занимаются политикой в составе оппозиционных сил. Это будет способом для их дискредитации среди избирателей, а также затруднит политическую деятельность. 

2. Для олигархов, которые не являются депутатами или членами партий (например, Коломойского или Ахметова), этот закон не смертельный. Бизнес у них не отнимают. Даже СМИ. По сути, они поражаются в правах только в плане запрещения участвовать в большой приватизации.

По одной из версий, олигархи негласно согласились на принятие этого закона в обмен на отказ от рассмотрения сегодня поправок в Налоговый кодекс по повышению налогов. Поэтому закон об олигархах и набрал немало голосов. Причем в том числе и голосов депутатов, связанных с олигархами (например, из группы "За будущее" Коломойского). Однако последствия для них будут. Принятый закон обкладывает олигархат кучей пусть и мелких, но ограничений, которые их делают более зависимыми от власти. В том числе это приведет к тому, что власть будет еще сильнее, чем сейчас, влиять на политику принадлежащих им телеканалов.

Кроме того, по данным "Страны", этот закон - только первый шаг. Главная задача Офиса президента - лишить крупный бизнес контроля над телеканалами, так как даже при текущей их лояльности у Банковой нет уверенности, что накануне выборов олигархи не переключат в один момент тональность своих СМИ, как это было при Януковиче во время Майдана или при Порошенко накануне выборов президента в 2019 году. Поэтому, следующим этапом, как рассказывают источники "Страны" на Банковой, будет внесен законопроект, которым олигархов обяжут продать свои СМИ. 

3. Закон в его нынешнем виде дает широкую возможность для произвола властей в отношении любого более-менее крупного бизнесмена, которого можно, используя размытость критериев, через СНБО назначить "олигархом". И если для реальных олигархов на нынешнем этапе это не будет большой проблемой (они и так с этим статусом живут много лет), то для бизнесмена, который не имел никогда отношения к политике, внесение в список олигархов будет означать очень немалые проблемы. Начиная от имиджевых и заканчивая финансовыми (например - проблемы с зарубежными банками и контрагентами). Поэтому будет предмет для торгов и появится специальный тариф - сколько стоит не внести человека в реестр "олигархов". 

В целом этот закон - один из кирпичиков в создаваемой Зеленским системы авторитарного правления, при которой контроль за финансовыми потоками и коррупционными схемами будет централизован. А как реально народ относится к президенту и к его политической силе, не будет иметь значение. Все равно нарисуют любой результат на выборах.

Хотя, естественно, далеко не факт, что у Зе получится довести этот процесс до конца. Слишком много противников в элите и слишком низкое доверие народа. 

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Теги: news, новости, Украина, Рада, олигархи, закон, 7dniv, 7dnivinfo  
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