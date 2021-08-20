 

Чем занималась "Крымская платформа" в первый месяц своей работы

Политика Сегодня, 19:1365
Чем занималась "Крымская платформа" в первый месяц своей работы

Сегодня ночью Владимир Зеленский упрекнул ООН, что она проигнорировала "Крымскую платформу". По словам президента, Объединенные нации не хотят "решать проблемы и работать 24/7". 

Это заявление интересно сразу с двух сторон. Первая - оказывается, в мире с поддержкой "Платформы" не все так гладко, как Банковая представляла внутри страны. 

Вторая - судя из слов Зе, "Крымская платформа" работает едва ли не круглые сутки над возвращением полуострова Украине. 

"Страна" решила это проверить. Тем более, что сегодня исполняется месяц с тех пор, как в Киеве прошел помпезный учредительный саммит "Платформы". 

"Работает 24/7"

Ровно месяц назад начала свою работу "Крымская платформа" - международный саммит, организованный Украиной для деоккупации Крыма.

Но это была только формальная цель - поскольку понятно, что саммиты, форумы и прочие виды политической активности никак эту деоккупацию не приближают. По крайней мере, если в них не принимает участия Россия. 

Но у Зеленского "Платформу" рассматривали больше как пиар-проект, призванный показать поддержку Запада даже не столько Украине - сколько Банковой, которая курировала саммит. 

Однако поддержка по факту оказалась слабой: крупные страны Запада прислали в Киев чиновников низкого уровня и непрофильных специалистов. А прямо накануне саммита Германия и Франция решили не присылать министров иностранных дел. 

На самом высоком уровне были представлены молдаване, поляки и прибалты. В общем, как большой успех это мероприятие рассматривать было сложно. 

И даже у Зеленского риторика раскололась: для внутреннего употребления президент и его спикеры говорят о "перемоге". А вот за рубежом звучат иные нотки. Буквально вчера, выступая в ООН, Зе дважды "наехал" на ООН, которая не поддержала "Крымскую платформу". Причем довольно грубо.

Надо думать, что если бы саммит окончился триумфом, такого раздражения Зеленский бы в Нью-Йорке не высказывал. То есть у президента есть реальное понимание того, что мир "Платформу" поддержал очень слабо.  

При этом, выступая на Генассмблее, президент дал понять, что "Крымская платформа" работает над деоккупацией Крыма вообще не покладая рук.

"Сегодня Украина выступает с рядом инициатив, платформ и саммитов. Возьмем только одну - Крымскую платформу. Она должна работать под эгидой ООН. Если у каждого народа будет такая действенная площадка, одобренная ООН, будет решать проблемы и работать 24/7, - вот это значит оживить ООН", - сказал Зе.

То есть, исходя из его слов, в Украине такая площадка, работающая 24/7 уже существует. 

И вроде бы так оно и есть: 23 августа Зеленский провел не только саммит, но и открыл офис "Крымской платформы" в центре Киева. 

Чем занималась "Крымская платформа" в первый месяц своей работы

"Самое главное – это результат, который мы можем получить для деоккупации Крыма и помощи крымским татарам и всем остальным крымчанам, работая здесь ежедневно 24/7", - заявил президент на открытии этого офиса в центре Киева. 

То есть, как видим, круглосуточная работа по деоккупации - это была прямая установка Зеленского для "Крымской платформы". 

"Страна" решила поинтересоваться - а как работает киевский офис "Платформы", который, если верить словам президента, трудится буквально на износ. 

Ничего не работает с 10 сентября

Посмотреть на результаты работы "платформы" можно на ее сайте, а также страничках в социальных сетях. 

Сразу бросается в глаза, что обновление на всех площадках закончилось на одной и той же дате - 10 сентября. Больше никаких новостей с тех пор "Платформа" не продуцировала. 

Чем занималась "Крымская платформа" в первый месяц своей работы

Чем занималась "Крымская платформа" в первый месяц своей работы

То есть уже две недели, как ресурсы "Платформы" перестали обновляться. Такая вот работа "24/7". 

Впрочем, и те сообщения, которые появлялись на ее ресурсах до этого, мало напоминают о каторжном труде по деоккупации Крыма. 

Например, у себя в Facebook платформа публиковала по 1-2 сообщения в день. Но большинство этих новостей касались не конкретных действий данной организации - а просто ретранслировали заявления украинских или зарубежных чиновников по Крыму. Или репостили записи Зеленского. 

И больше всего было просто нарезок с церемониальной части саммита 23 августа - заявлений отдельных спикеров. Также "крымчане" публиковали пресс-релизы СБУ о ботофермах, которые хотели дискредитировать начинание Зеленского. 

Мы посмотрели, что же конкретно сумела сделать "Крымская платформа" после того, как провела саммит. 

24 августа "Платформа" записала видео о том, что ее поддерживают молодежные делегаты Украины в ООН Алина Курская и Денис Ганжа.

В этот же день инициатива организовала на Михайловской площади в Киеве театрализованный перфоманс "Земля моя, Крым". Но видео того, что получилось, даже не снимала самостоятельно, а перепостила репортаж из СМИ.

Шоу, что и говорить, международного уровня. 

3 сентября "Крымская платформа" приняла участие в "Крым Медиа Конференции", которая прошла на Арабатской стрелке. От "КП" там выступил член наблюдательного совета "Суспильного" Алексей Харченко.

Чем занималась "Крымская платформа" в первый месяц своей работы

Но конференция - название громкое для мероприятия, где, судя по трансляции, присутствовали только несколько человек. 

Чем занималась "Крымская платформа" в первый месяц своей работы

4 сентября "Крымская платформа" осудила задержание участника саммита Наримана Джеляля, которого ФСБ подозревает в подрыве газопровода под Симферополем. 

Это, собственно, все "проактивные" действия организации, для которой выделили свой офис в центре Киева и потратили на ее учредительный саммит почти 7 миллионов гривен. 

Остальное - как уже говорилось, перепосты заявлений МИД, Зеленского и даже СБУ. 

При этом нужно понимать, что офис в Киеве задумывался как координационный - то есть, он должен заниматься не только политикой Украины в рамках крымской проблемы, но и показывать, что делают на этой ниве другие страны-подписанты - и организовывать для них новые инициативы. 

Стоит ли говорить, что ни одной такой инициативы "Крымская платформа" за месяц своей работы не выдвинула. Да и никаких телодвижений по Крыму от других участников саммита не было (по крайней мере, сайт "Платформы" о них ничего не сообщает). 

Работа "Крымской платформы" в целом напоминает, как в Офисе президента открывали "Центр противодействия дезинформации" при СНБО. С этого момента прошло полгода, но о результатах его деятельности пока также ничего неизвестно. 

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Теги: news, новости, Украина, Крымская_платформа, 7dniv, 7dnivinfo  
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