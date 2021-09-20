Восстановлением Сергея Лещенко в набсовете Укрзализныци возмущены нардепы

По информации источников "Страны" во фракции "Слуга народа", некоторые депутаты возмущаются восстановлением Сергея Лещенко в набсовете Укрзализныци.

"Я часто не согласен с Максом (Бужанским - Ред.), но здесь он прав на 100%. Сережа Лещенко наш ручной медиакиллер, но по факту - это человек, которого в нашей фракции многие тупо терпеть не могут. Он написал о Люде Буймистер, что ее нужно исключить из фракции за то, что проголосовала против законопроекта об олигархах. Кто он вообще такой, чтобы писать и указывать кого и когда нам исключать. Он человек с резиновым мнением: сегодня он нам дифирамбы поет, а завтра обратно к Петру побежит. В чате возмущаются, но походу он так и будет дальше получать свои 300 тысяч", - сообщил источник.