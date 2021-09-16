У Данилова восемь советников. Среди них экс-замгубернатора Харьковской области и бывший госсекретарь МИД

После того как Палата представителей Конгресса США поддержала оборонный бюджет, предусматривающий обязательные санкции против "Северного потока-2", в Кремле заявили, что если в итоге ограничительные меры введут, скромные надежды на восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном будут

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