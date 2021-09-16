 

У Данилова восемь советников. Среди них экс-замгубернатора Харьковской области и бывший госсекретарь МИД

Политика Сегодня, 15:1659
У Данилова восемь советников. Среди них экс-замгубернатора Харьковской области и бывший госсекретарь МИД

У секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова есть восемь советников.

Среди них - экс-замглавы Харьковской ОГА и экс-госсекретарь МИД. 

Об этом сообщают "Украинские новости". 

Советниками Данилова являются: 

  • Вадим Даниелян, бывший замгубернатора Харьковской области (2018 - 2019), 
  • Андрей Заяц, бывший государственный секретарь МИД Украины (2016 - 2020),
  • Сергей Омельченко, бывший замглавы "Укроборонпрома", сын экс-нардепа Григория Омельченко,
  • Станислав Лурье, экс-гендиректор ГП "Национальные информационные системы",
  • Игорь Аргучинский,
  • Алексей Гридин,
  • Андрей Зюзь,
  • Елена Петренко.

У Данилова восемь советников. Среди них экс-замгубернатора Харьковской области и бывший госсекретарь МИД

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Теги: news, новости, Украина, СНБО, Данилов, советники, 7dniv, 7dnivinfo  
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