У Данилова восемь советников. Среди них экс-замгубернатора Харьковской области и бывший госсекретарь МИД

У секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова есть восемь советников.
Среди них - экс-замглавы Харьковской ОГА и экс-госсекретарь МИД.
Об этом сообщают "Украинские новости".
Советниками Данилова являются:
- Вадим Даниелян, бывший замгубернатора Харьковской области (2018 - 2019),
- Андрей Заяц, бывший государственный секретарь МИД Украины (2016 - 2020),
- Сергей Омельченко, бывший замглавы "Укроборонпрома", сын экс-нардепа Григория Омельченко,
- Станислав Лурье, экс-гендиректор ГП "Национальные информационные системы",
- Игорь Аргучинский,
- Алексей Гридин,
- Андрей Зюзь,
- Елена Петренко.