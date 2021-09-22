 

Юрий Бойко: Правительство обязано дать бюджетникам украинский газ по себестоимости

Политика Сегодня, 09:3178
Юрий Бойко: Правительство обязано дать бюджетникам украинский газ по себестоимости

Правительство обязано обеспечить людей и бюджетные организации отечественным газом по себестоимости, а не перекладывать проблему повышенных тарифов на местные бюджеты. Об этом заявил Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко.

«Есть вопросы, которые задают властям во всех регионах Украины. Каким образом прожить отопительный сезон? Какая будет цена на газ? Какая будет цена на электроэнергию? Внятных ответов на них у правительства нет, поскольку как такового правительства у нас нет, а есть филиал Офиса президента. А там – абсолютно антинародная политика, абсолютное отклонение от того, что они обещали, когда шли на выборы, и вместо снижения тарифов там нацелены на их увеличение», - заявил политик.

Он привел пример, что уже сейчас для бюджетной сферы предлагают договора, где цена на газ составляет 20-21 тысячу гривен за 1000 кубов.

«В себестоимости тепла 80% - это стоимость газа. Чтобы отопить школы и детсады, местные органы власти должны подписать договора на новую цену, а дальше – либо поднимать тариф в три раза, либо брать эти затраты на себя, на местные бюджеты. Естественно, в местных бюджетах таких денег нет», - отметил Юрий Бойко.

Сопредседатель оппозиционной партии подчеркнул, что ОП-ЗЖ считает, что правительство обязано дать украинский газ на бюджетную сферу.

«Надо дать украинский газ по цене 3 тысячи гривен – это себестоимость плюс налоги – для людей и бюджетной сферы, чтобы избежать такого драконовского повышения тарифов и не перекладывать на местные бюджеты решение этого вопроса», - резюмировал Юрий Бойко.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, ОПЗЖ, Бойко, 7dniv, 7dnivinfo, газ  
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?

Новости по теме

ОПЗЖ не будет голосовать за бюджет на 2022 год
ОПЗЖ не будет голосовать за бюджет на 2022 год
22-сен-2021, 09:59
О появлении физико-химических проблем для украинской
О появлении физико-химических проблем для украинской "трубы" после запуска Северного потока-2 заявил Витренко
11-сен-2021, 19:17
Арестович обиделся на критику идеи переименования Украины в Русь-Украину
Арестович обиделся на критику идеи переименования Украины в Русь-Украину
9-сен-2021, 09:45
Замминистра экономики призвала публично сжигать гривны для стабилизации курса национальной валюты
Замминистра экономики призвала публично сжигать гривны для стабилизации курса национальной валюты
2-сен-2021, 20:02
Покупка недвижимости: почему это лучшая инвестиция
Покупка недвижимости: почему это лучшая инвестиция
3-авг-2021, 15:06

Последние новости

12:18
События
Заявку на вступление в Евросоюз до 2024 года подаст Грузия
12:16
События
Три станции метро в Киеве вечером могут закрыть на вход
12:13
События
На военнослужащую в США напали афганские беженцы
09:33
События
Российские ВВС во вторжении в зону, где проходили украинские учения обвинили в ВСУ
09:31
Политика
Юрий Бойко: Правительство обязано дать бюджетникам украинский газ по себестоимости
09:29
События
С санкциями для украинских олигархов Евросоюз не спешит
09:27
События
Показать текст закона об олигархах в последней редакции попросил глава Венецианской комиссии
09:25
События
12-летний школьник в Одесской области поджег церковь чтобы отомстить однокласснику за буллинг
08:59
События
Российский миллиардер Галицкий сообщил о загадочной болезни
08:57
События
Двое в центре Одессы устроили дуэль на костылях прямо на проезжей части
08:50
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 сентября 2021
Вчера, 2021-09-24
20:47
События
В Харькове полиция сняла с крыши троллейбуса музыканта, который играл на скрипке
20:44
События
Доктор Комаровский сообщил, как пережил клиническую смерть втайне от жены
19:17
События
"Предотвратить коллапс власти". Адвокат назвал цель иска Тупицкого против Офиса Зеленского
15:39
События
В МОН заявили что если в школах привито менее 80% учителей, их должны не закрывать, а переводить на дистанционку
15:37
События
Все операции с криптовалютами в Китае признали нелегальными
15:36
События
В Кремле возможные санкции США против "Севпотока-2" назвали "наихудшим сценарием развития отношений"
15:16
Политика
У Данилова восемь советников. Среди них экс-замгубернатора Харьковской области и бывший госсекретарь МИД
12:49
События
Первый ребенок в Украине, который перенес пересадку сердца, встал на ноги и хочет из больницы домой
12:46
События
17-летний парень в Одесской области без разрешения взял машину у матери и протаранил шесть авто

Новости ТОП-7

Кто такой Сергей Шефир, в машину которого стреляли сегодня под Киевом2664
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 сентября 20211508
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 сентября 20211100
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 сентября 2021640
Расстрелянный мужчина в Черкассах оказался лидером ОПГ600
Как в Украине меняют трудовое законодательство552
Как в регионах саботируют норму о закрытии школ, где нет 80% вакцинированных383

Досуг

Механическая обработка изделий разной сложности
Механическая обработка изделий разной сложности
Залог качественных и конкурентоспособных изделий — детали, изготовленные точно в размер, без малейших дефектов и изъянов. Чтобы получить результаты высокого уровня, необходимо применение высокоточного оборудования: фрезерных, токарных станков, термопластавтоматов.
Сегодня, 09:4558
Лучшие способы изучения английского дома в 2021 году
Лучшие способы изучения английского дома в 2021 году
Начинать изучать английский язык никогда не поздно. Главное иметь для этого мотивацию и цель. Например, желание уехать за границу на постоянное место жительства или получить работу в крупной международной компании, поступить в престижный западный или европейский вуз.
Сегодня, 09:4359
Зимняя резина «Нокиан» в интернет-магазине Tireshop
Зимняя резина «Нокиан» в интернет-магазине Tireshop
Интернет-магазин резины Tireshop предлагает большое разнообразие покрышек финского бренда. Благодаря широкому ассортименту каждый сможет подобрать для себя подходящий вид автопокрышек для любого варианта техники: от легковых автомобилей до грузовых.
Вчера, 17:10138
Как разграничиваются обязанности между различными менеджерами в компании?
Как разграничиваются обязанности между различными менеджерами в компании?
В современном деловом мире с каждым годом повышается востребованность профессии менеджера. Но следует заметить, что под этим термином могут пониматься различные специальности, часто далекие друг от друга.
Вчера, 17:01144
Что такое представительская полиграфия
Что такое представительская полиграфия
Имидж любой современной компании поддерживается многими маркетинговыми инструментами, в том числе представительской полиграфией. Расскажем, что к ней относится.
Вчера, 12:21130
Интерьерные решения для дома и офиса с элементами из стекла
Интерьерные решения для дома и офиса с элементами из стекла
Стекло – прочный, экологически чистый материал с уникальными эстетическими свойствами. С тех пор как человечество научилось производить стекло, этот материал прочно вошел в привычный быт.
23-сен-2021, 19:54164

События

Заявку на вступление в Евросоюз до 2024 года подаст Грузия
Заявку на вступление в Евросоюз до 2024 года подаст Грузия
Грузия планирует подать заявку на вступление в Евросоюз до 2024 года.
Сегодня, 12:1837
Три станции метро в Киеве вечером могут закрыть на вход
Три станции метро в Киеве вечером могут закрыть на вход
В субботу вечером, 25 сентября, в Киеве могут закрыть на вход три станции метро: "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".
Сегодня, 12:1638
На военнослужащую в США напали афганские беженцы
На военнослужащую в США напали афганские беженцы
Американская военнослужащая, помогавшая эвакуировать людей из Афганистана, рассказала о нападении на нее группы беженцев.
Сегодня, 12:1339
Российские ВВС во вторжении в зону, где проходили украинские учения обвинили в ВСУ
Российские ВВС во вторжении в зону, где проходили украинские учения обвинили в ВСУ
В Украине заявили о грубом нарушении над Черным морем порядка использования воздушного пространства российскими военными летчиками во время учений ВСУ.
Сегодня, 09:3379
С санкциями для украинских олигархов Евросоюз не спешит
С санкциями для украинских олигархов Евросоюз не спешит
В Евросоюзе пока не рассматривают введение санкций против украинских олигархов, несмотря на рекомендации Европейской аудиторской палаты.
Сегодня, 09:2966
Показать текст закона об олигархах в последней редакции попросил глава Венецианской комиссии
Показать текст закона об олигархах в последней редакции попросил глава Венецианской комиссии
Председатель Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио 24 сентября позвонил президенту Владимиру Зеленскому.
Сегодня, 09:2774
7 Днів