О помощниках и советниках Елены Зеленской в Офисе президента ничего не знают

В Офисе президента Украины не располагают информацией о помощниках и советниках супруги действующего президента Украины Елены Зеленской.

Об этом сообщают "Украинские Новиости" со ссылкой на официальный ответ ОП на свой информационный запрос.

Как заявляют в ОП, у них нет данных о советниках и помощниках первой леди.

"На Ваш запрос, зарегистрированный в Управлении доступа к публичной информации Департамента по вопросам обращений граждан Офиса президента Украины 17 сентября 2021 года, сообщаем об отсутствии информации о советниках и помощниках супруги президента Украины Елены Зеленськой", - сказано в ответе.