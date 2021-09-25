 

На канале Порошенко странным образом поздравили его с днём рождения

Политика Сегодня, 14:4542
На канале Порошенко странным образом поздравили его с днём рождения

На телеканале "Прямой" странным образом поздравили экс-президента Украины Петра Порошенко, который вчера отметил свой 56-й день рождения.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Авторы ролика пустили видеоряд мировых новостей, где говорится о том, что Украина вступила в ЕС и НАТО, а Россия - отступила из Крыма:

"Украина вошла в Евросоюз. Украина стала полноправным членом НАТО. Зафиксирован рекордный рост ВВП в Украине. Под дипломатическим давлением Россия ушла с Донбасса и вернула Крым Украине", - объявляют дикторы мировых СМИ.

"С днем рождения, Петр Алексеевич. Главные победы впереди", - гласит финальный слоган видео.

 

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Теги: news, новости, Украина, Порошенко, поздравления, 7dniv, 7dnivinfo  
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