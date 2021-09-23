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Политика Сегодня, 14:4743
15-летний контракт на поставку газа с "Газпромом" готовится подписать Венгрия

После того, как в Кремле сообщили о готовности "Газпрома" увеличить поставки газа в Европу, Венгрия заявила о готовности подписать долгосрочный контракт на поставку газа с "Газпромом" в Будапеште.

Договор подпишут министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По условиям контракта "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа ежегодно в течение 15 лет (до 2036 года). Эти объемы газа будут поставляться двумя маршрутами - через Австрию и Сербию. 

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