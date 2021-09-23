Как Венгрия устроила Украине газовую "зраду"

Вслед за достройкой "Северного потока-2" для Киева пришла еще одна плохая новость.

Сегодня, 27 сентября, Венгрия заключила 15-летний контакт с "Газпромом" на покупку топлива. По условиям договора, газ для венгерских потребителей будет идти на три четверти в обход Украины. То есть Киев потеряет львиную долю транзита в эту страну. Цифры там на первый взгляд не большие (4,5 млрд кубометров в год).

Но во-первых, важен прецедент, что европейские страны начали покупать газ у "Газпрома" с доставкой в обход Украины. И будут продолжать это делать, если "Газпром" предложит лучшую цену. Что в свете скорого запуска "Северного потока-2" красноречиво показывает будущее украинского транзита.

Во-вторых, из тех объемов газа, которые шли в Венгрию, немалая часть отбиралась Украиной из транзитной трубы под видом "закупок газа в Европе". Значительная часть таковых контрактов была заключена именно с венгерскими компаниями. И теперь у них придется покупать газ в реальности, а не отбирать из трубы. Что будет гораздо дороже.

По этим причинам новость о заключении нового контракта Венгрии с "Газпромом" вызвало возмущение в Украине.

Будапешт в ответ сказал, что двусторонние договоренности с Москвой - внутреннее дело Венгрии, а дрязги Украины и России ее не касаются.

Что означает венгерский прецедент - в материале "Страны".

Суть газового договора между Венгрией и Россией

Венгрия сегодня заключила долгосрочный контракт с "Газпромом". Будапешт начал церемонию с исполнения полной версии гимнов двух стран.

"Это во многом стало возможным благодаря усилиям болгарских, сербских и венгерских компаний по развитию национальных газотранспортных систем", - прокомментировал мероприятие глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Документ подписали замгендиректора "Газпром экспорта" Дмитрий Аверкин и главный исполнительный директор венгерской энергокомпании MVM Group Дьёрдь Ковор.

Соглашения рассчитаны на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет, начиная с 1 октября 2021 года.

Венгрия будет получать по 4,5 млрд кубометров газа в год. Они будут разделены так: 3,5 млрд кубометров через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд кубометров - через Австрию, которая получает газ из Словакии (а та, соответственно, из Украины).

То есть, Украина лишилась не всего транзита в Венгрию, ей осталось чуть менее четверти объемов.

По итогам подписания документа с заявлениями выступили министр иностранных дел Петер Сиярто и зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова.

Представитель Будапешта был доволен сделкой. "Это значит, что венгерские потребители продолжат платить одну из самых низких цен на газ по всей Европе", - сказал Сиярто.

Бурмистрова добавила, что контракт гарантирует стабильные поставки и диверсифицирует их маршруты.

Реакция Киева

Договор не был неожиданностью. О нем говорилось уже давно. Тем не менее, реакция Киева была эмоциональной.

Сначала Оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) допустил остановку транзита газа в Венгрию. Об этом написал в Фейсбуке генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон.

"Яркий пример политики Кремля в отношении Украины - как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные транзитные газопроводы.

Несмотря на контракт до 2024 года, нам предстоит значительное дальнейшее сокращение или полная остановка транзита в Венгрию через Украину.

Поэтому техническая достройка "Северного потока - 2" создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года", - говорится в его сообщении Макогона.

Суть этих заявлений в том, что именно из Венгрии якобы реверсом Украина сейчас импортирует значительные объемы газа. "Но на самом деле не импортирует, а забирает из транзитной трубы. И теперь там этих объёмов не будет", - объяснил телеграм-канал "Политика Страны".

Опубликовал позицию МИД Украины. Власти раскритиковал соглашение, назвав его "исключительно политическим, экономически необоснованным и принятым в угоду Кремлю". Дипломаты считают, что соглашение не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгрией от 6 декабря 1991 года.

В ведомстве уверены, что Венгрии "и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет самым коротким путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы".

"Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию для предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики", - говорится в комментарии МИД.

Дополнительно Киев решил перенести на более поздний срок заседание совместной украинско-венгерской комиссии по сотрудничеству, которое должно было пройти 29-30 сентября в Будапеште.

В МИДе заявили, что соглашение с "Газпромом" "создает новые обстоятельства". "[Эти обстоятельства] требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать ее негативные последствия", - подчеркнули в Киеве.

С заявлением выступил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его мнению, Украине не следует разбираться с Россией в спорах по газу, выпрашивая гарантии у Запада. Необходимо блокировать инфраструктурные проекты Москвы, такие как "Северный поток-2", опираясь на "силу права".

"Например, вчера был бой, где наш украинец победил за счет боксерской техники, мастерства, а не за счет физической силы. Джошуа был намного больше, длиннее руки, все говорили, что нет у Усика шансов, но за счет техники и боксерской подготовки он победил", - сказал Витренко.

Но вряд ли все эти аргументы воздействуют на Венгрию или Евросоюз. Какие газопроводы использовать - это выбор хозяйствующих субъектов, и обиды со стороны Украины - тем более постфактум, когда контракт уже подписан - выглядят крайне странно.

Ответ Венгрии

С серией комментариев после потока критики из Киева выступил глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Он начал с того, что дома граждан можно натопить газом, а не политическими резолюциями.

По словам дипломата, маршрут определяла Москва. Но это не позволяет Киеву давать Будапешту на этот счет советы.

"Маршрут поставки определяется теми, у кого есть газ. Как вы знаете, мы покупали газ в России, мы это делаем последние 45-46 лет. Это решает Россия. Это не наш вопрос", - отметил Сийярто.

Он добавил, что "никто не имеет права вмешиваться" в решения Венгрии в сфере энергетики.

В следующем заявлении Сиярто развил мысль. По его словам, Венгрия действует исходя из своих национальных интересов, и данный контракт не имеет отношения к энергетической безопасности Украины и ее спору по данному вопросу с Россией. Глава МИД заявил, что власти делают все возможное для обеспечения теплом граждан страны.

"Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии по обеспечению отоплением в зимний период. На такие решения не могут извне влиять другие страны", - сказал Сийярто и призвал Украину не политизировать экономические интересы других государств.

Остальные высказывания венгерского министра были в этом же ключе. По словам министра, когда он едет в украинскую столицу, то не смотрит "на то, кто был в Киеве раньше, кто что подписал". И выразил сожаление, что Киев перенес совместное мероприятия 29-30 сентября.

"А мы им школы позакрываем"

То есть реакция Украины вызвала дипломатическую перепалку Киева и Будапешта, хотя их отношения и так далеко не безоблачны. И смысл этих возмущений не совсем понятен - особенно уже после заключения контракта.

Но в соцсетях напомнили также, что Киев достаточно много сделал для того, чтобы венгры относились к Украине прохладно. Например, мовный закон, в котором Украина не пошла ни на какие уступки национальных меньшинствам. В том числе венгерским, за которые Будапешт отдельно хлопотал. Но безуспешно.

"Обидки Украины на Россию и Венгрию, которые, видите ли, гады такие, решили пустить газ в обход украинской территории выглядят откровенно смешно.

Не Венгрии ли Украина крутила фиги по вопросам прав диаспоры? Не венгерские ли организации в Закарпатье штормила СБУ? Не Россия ли объявлена страной-агрессором в Украине вполне официально, и это Украине, а не России по всем законам логики следовало бы рвать любые связи с Россией?

В итоге 7 лет гадили людям на голову, а теперь чему-то удивляются.

Сферическое "а нас-то за что" в вакууме", - прокомментировал ситуацию журналист Юрий Ткачев.

О том, что Украина сама виновата в том, что Венгрия откровенно пренебрегла ее интересами, пишет и нардеп Макс Бужанский. Он напоминает, что закон о среднем образовании сужает использование языков нацменьшинств, что бьет по венграм Закарпатья.

"А мы как раз им школы предусмотрительно закрываем с 1 сентября 2023 года, один-один.

Уж сколько они не умоляли, твердо стоим на своём.

Ума не приложу, чего они теперь так с нами".