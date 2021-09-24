Назвать имена советников Баканова отказалась СБУ

Служба безопасности Украины отказалась назвать советников Ивана Баканова, первого заместителя которого летом уволил президент Владимир Зеленский.

Об этом со ссылкой на ответ СБУ сообщают "Украинские новости" во вторник, 28 сентября.

"Сведения о прохождении сотрудниками службы (работы, обучения) в СБУ, в том числе относительно пребывания на должностях и функциональных обязанностях сотрудников спецслужбы, являются информацией с ограниченным доступом", - сообщили в СБУ.

Также в ответе говорится, что данные о советниках руководства ведомства на общественных началах не подлежит обнародованию. Пояснили в СБУ это тем, что "информация о советниках руководства СБУ на общественных началах... не допускается к оглашению без согласия лица, кроме случаев, определенных законом".