Киев и Будапешт обменялись вызовами послов

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины, а в украинский МИД вызвал посла Венгрии. Оба вызова связаны с контрактом Будапешта и российского "Газпрома", который был заключен 27 сентября.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал "РБК-Украина".

Как сообщает "РИА Новости", посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за позиции украинской власти в отношении контракта Будапешта и "Газпрома". В свою очередь, МИД Украины вызвало посла Венгрии для того, чтобы донести позицию Киева относительно газового контракта Будапешта.

"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", - заявил Николенко.

Позиция же Киева заключается в том, что транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность государства и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение с "Газпромом" ставит под удар отношения Венгрии и Украины.