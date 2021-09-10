Дело о лжи в декларации расследуют против слуги народа" Куницкого

Офис генпрокурора начал расследование факта возможного декларирования недостоверных данных депутатом Верховной Рады Александром Куницким ("Слуга народа") после того, как в его декларации Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки уголовного преступления.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"Рапорт САП зарегистрировали (в ЕРДР - Ред.)", - сказал источник и добавил, что дело открыто по статье 366-2 (умышленное предоставление субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации) Уголовного кодекса.

По данным источника, во вторник в Харькове сотрудники НАБУ и САП провели обыски у людей из окружения Куницкого, но эти следственные действия касаются уже другого эпизода.

У Куницкого выявлены недостоверные сведения на 2,3 млн гривен (не указана информация о финансовом обязательстве в размере более 303 тыс. шекелей, то есть около 2,5 млн грн - Ред.).