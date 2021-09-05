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Политика Сегодня, 09:4660
Спецкомиссию по расследованию вывода войск США из Афганистана требует создать Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп, который почти наверняка будет выдвигать свою кандидатуру на очередных президентских выборах, нанес удар по самым уязвимым позициям своего оппонента Джо Байдена.

Дональд Трамп выступил со специальным заявлением о необходимости расследования Конгрессом США всех обстоятельств операции по выводу войск из Афганистана.

Об этом передает агентство ТАСС.

Трамп считает, что в Конгрессе США следует организовать специальный "комитет по расследованию провального вывода войск из Афганистана".

По его словам, это необходимо, чтобы "понять, что же именно пошло не так, почему погибло столько военных, и почему в распоряжении талибов оказалось столько современного оружия и военного оборудования".

"Нет никаких сомнений в том, что по этому поводу необходимо провести тщательное расследование", - заявил Дональд Трамп.

Бывший хозяин Белого дома не удержался от выпада в адрес своих политических конкурентов, что такое расследование имело бы больше смысла, чем работа специального комитета Палаты представителей по расследованию штурма Капитолия, которое произошло 6 января.

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Теги: news, новости, Украина, Трамп, 7dniv, 7dnivinfo  
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