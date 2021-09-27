В Офисе Зеленского по-прежнему не знают где находится "план" трансформации Украины

В Офисе президента Украины, где ранее сообщили об отсутствии "плана по трансформации Украины" на 227 млрд долларов, заявили, что принимали участие в его модерировании.

При этом где находится "план" сейчас - по-прежнему неизвестно.

Об этом сообщается в ответе Офиса главы государства на запрос "Украинских новостей".

"Офис Президента Украины привлекался к модерации и структурированию предложений, полученных от министерств и центральных органов исполнительной власти для формирования Плана трансформации Украины", - сказано в ответе.

Кроме того, в Офисе Зеленского утверждают, что в данный "план" вошли проекты, которые предложили министерства и органы исполнительной власти. В проектах были определены цели и объемы нужных инвестиций, а к их реализации предполагалось привлечь международных партнеров.

В то же время в Минэкономики и МИД заявили, что не обладают копией "Плана трансформации Украины". Более того, в ответе на запрос о предоставлении такой копии Минэкономики сказано, что ведомство не владеет такой информацией.

А в МИД заявили, что "структурные подразделения министерства не привлекались к разработке Плана трансформации Украины".



