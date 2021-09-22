Полномочия членов набсовета "Нафтогаза" бесплатно будут выполнять члены Кабмина

Взявшие на себя полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" члены Кабинета Министров будут выполнять свои обязанности, не получая за это зарплату.

Об этом сообщил представитель украинского правительства, передают "Украинские новости".

"Министры не будут получать зарплату, так как они не являются членами набсовета", - сказали в Кабмине.

При этом в секретариате Кабмина добавили, что члены набсовета "Нафтогаза" были назначены в соответствии с распоряжением и они являются сотрудниками "Нафтогаза".

Между тем на сайте Кабмина отсутствует распоряжение о назначении новых членов набсовета "Нафтогаза".