В Трускавце Зе будет давить на "слуг" голосовать за отставку спикера

По информации источников "Страны" в окружении спикера Разумкова, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал сбор подписей за отставку спикера Дмитрия Разумкова перед Трускавцом, так как там будет удобнее всего собрать 150 голосов и ускорить процесс вынесения этого вопроса в зал.

"Они там будут все вместе, соберут подписи. Но состоянием на вчера им не хватает 20-30 голосов, чтобы снять Разумкова. Депутатов будут укатывать на "голос за" лично Зеленским в Трускавце. Разговор будет в стиле: "Ты за предателя Разумкова? Или ты наш?" Президент будет давать своим личным авторитетом", — заявил источник.

По словам источника, спикер собирается переходить в активную деятельность.

"Это попытка узурпировать власть, но Разумков готов к данному развитию событий. В любом случае, они "вытолкали" и Разумкова, и окружение для похода в отдельный проект с теми ценностными вещами, которые были раньше", — сообщил источник.

Тем временем спикер президентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что заседаниях фракции тема отставки спикера Рады Разумкова не поднималась.

Кроме того, она напомнила, что в ходе выездного заседания в Трускавце, куда поедут "слуги народа" и президент Владимир Зеленский, запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти.

"Относительно сообщений в СМИ о направлении письма на имя председателя Верховной Рады с просьбой дать поручение Аппарата парламента изготовить соответствующие подписные листы, сообщаем, что это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник", - добавила Палийчук, прокомментировав запрос подписных листов за отставку спикера Разумкова Арахамией.