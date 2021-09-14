 

Почему украинцам уже месяц не показывают план Зеленского по трансформации Украины

Политика Сегодня, 15:1264
Почему украинцам уже месяц не показывают план Зеленского по трансформации Украины

Завтра, 1 октября, исполняется месяц презентации "монументального" плана по трансформации Украины.

Программу стоимостью в 277 миллиардов долларов президент Владимир Зеленский представил 1 сентября во время визита в США. 

Через несколько дней в Офисе президента рассказали, что документ состоит из 80 проектов. И добавили, что развитие Украины в ближайшие годы будет проходить как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

"Страна" уже анализировала эти разобщенные документы. Но изучить план полностью возможности не представлялось - Банковая его не публиковала. Вскоре стало выясняться, что его не видели ни в профильных украинских ведомствах, ни в самом ОП.

А был ли план трансформации, на который Зе просил гигантские деньги у американцев - в материале "Стране"

На что Зеленский просит два ВВП Украины 

Во время визита в США 1 сентября Владимир Зеленский представил план трансформации Украины, на который власти хотят потратить 277 миллиардов долларов. Для сравнения, эта сумма примерно кратна двум ВВП страны. Часть средств Банковая хотела бы получить от США. 

Программа не публиковалась ни в полном, ни в сокращенном виде. При этом нардеп Алексей Гончаренко сразу после визита Зе в США рассказал о 80 проектах, из которых план состоит. 

Энергетика. Самым крупным проектом - на сумму более чем на 100 миллиардов долларов -  оказалась энергетическая часть.

Из них за 29 миллиардов Киев хочет до 2030 года планирует построить LNG-терминал. Американцам Банковая поучаствовать оборудованием и технологиями.

Записаны разработка новых газовых месторождений и добыча газа. Затем - декарбонизация энергосистемы, бюджет - порядка 25 млрд долларов. Он предусматривает выведение из эксплуатации старых угольных ТЭС. 

Еще в "плане Зеленского" фигурировало строительство двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС на 9,6 миллиардов долларов. 

Следующие 1,2 миллиарда долларов хотят пустить на проект по строительству в Украине шахты по добыче урановых руд и завода по производству ядерного топлива на базе Северного ГОКа. Почти 12 млрд долларов - бюджет программы по синхронизации украинской энергосистемы с европейской. 

Также американцам предлагают поучаствовать в обустройстве подземных газовых хранилищ (их хотят приспособить для хранения водорода). Общий бюджет - 2,6 миллиарда. Украина готова вложить 0,6 млрд. От США ждут "трансферта технологий".

Американцев просят поделиться опытом в деле производства биотоплива, в частности, биодизеля - для экспорта в ЕС и потребления внутри страны. Бюджет - 1-2 млрд, из бюджета власти готовы профинансировать миллиард.

Недра. Несколько пунктов среди проектов власти посвящены недрам. Тема стратегически важная для страны. Напомним, на СНБО по недрам переделили лицензии и площадки. Эксперты заговорили, что власти готовят "пакет" под иностранных инвесторов, скорее всего, американцев. Так и вышло.

Помимо описанной выше добычи газа, американцев в Украине позвали добывать и другие полезные ископаемые. К примеру,  развивать производство титановой продукции, апатита и редкоземельных материалов. Добывать литий, берилий, кобальт, графит цирконий. Все это - для потребностей НАТО. От американцев ждут инвестиций на 2,2 миллиардов. 

Коммуналка и инфраструктура. Много проектов Киев предложить по коммунальному хозяйству. От американцев ждут также кредитов, финансовой и технической помощи.

На тепломодернизацию зданий хотят потратить более чем на 20 миллиардов долларов. Еще столько же хотят вложить в строительство доступного жилья. Пять миллиардов - на реновацию устаревшего жилого фонда. Пятнадцать миллиардов - в модернизацию водопроводных сетей.

Всего проектов по коммунальной сфере в списке Зеленского - более чем на 76 миллиардов долларов. 

Есть немало инфраструктурных проектов. К примеру, строительство Киевской окружной дороги на 5 миллиардов долларов и высокоскоростной железной дороги, модернизация портов, поставка локомотивов General Electric. 

Космос и силиконовая долина в Украине. Дополнительно Зеленский предложил американцам создание лунного посадочного аппарата или подготовку полета второго украинского космонавта.

Еще Банковой хочет совместно с американцами реализовать проекты по производству в Украине тракторов, двигателей и другой тяжелой техники. 

Отдельными программами предлагается строительство в Украине больших дата-центров корпораций Amazon, Microsoft, Google. 

Плана не существует? 

Тем не менее, все сказанное выше - это неофициальная информация от народного депутата. Других подтверждений, что именно на это просят денег - ни Офис президента, ни правительство не предоставляли. 

Хотя общественность, конечно, заинтересовались "планом по трансформации Украины". Уж слишком он дорогой. Тем более, что при изучении отдельных проектов, опубликованных Гончаренко, стали находить нестыковки. 

Например, Украина просила кредит в размере 355 миллионов долларов на 10 мусороперерабатывающих заводов. Но только один современный завод стоит 100-120 миллионов. Выходит, что смету считали крайне некомпетентные работники. 

При беглом ознакомлении с проектами возникли практические и важные вопросы. Например, даже если американцы дадут деньги, кто будет работать на этих тысячах строек? Ведь большое число украинской рабочей силы уже живет за границей.

На протяжении сентября СМИ бомбардировали Офис президента и другие ведомства с запросами о предоставлении полной версии плана по трансформации. 

14 сентября в ОП заявили, что не могут предоставить журналистам копию документа, поскольку его нет в профильных структурных подразделениях. 

15 сентября по теме программы высказался пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Он пояснил, что целостного плана как такового и не существует. Есть только разрозненные документы, которые посвящены своим темам. Но где их можно прочитать спикер президента не сказал, отметив лишь, что они частично публиковались в СМИ.

21 сентября о том, что план есть, заявил Зеленский.

"Мы ожидаем фидбек (реакцию - Ред.) администрации Байдена, в частности по поводу оборонного сектора. Ждем визита делегации США во главе с министром обороны в Украину, и там будет обсуждаться часть этого плана трансформации. И ожидаем фидбек от бизнеса. У меня тут будет несколько встреч уже с какими-то мессиджами. Это еще не окончательный результат, поскольку окончательный - это когда все превращается уже не в контракты, а в действия", - рассказал Зеленский.

27 сентября в СНБО, в Верховной Раде и Кабинете министров тоже сообщили: текстом презентованного в США плана они не располагают. 

29 сентября в Минэкономики и МИД сообщили, что их не приобщали к разработке документе. А в Офисе президента план по прошествии месяца признались журналистам, что принимали участие в "структурировании" отдельных предложений министерств и ведомств по инвестициям в Украину. 

Но почему эти предложения нигде, кроме как для американских партнеров, не публикуются - на этот вопрос Банковая не ответила. И целостный план по-прежнему нигде официально не обнародован. 

Почему не показывают план? 

Оптимистическое объяснение такое: предложения настолько детально проработаны, что являются готовым бизнес-планом. А публиковать подробности таких инвестиционных планов не совсем разумно - особенно, если такое предложение делается под конкретного инвестора. 

Очевидно, что если бы проекты были выписаны так подробно, то презентовать их разом Зеленский бы не смог. Поэтому существует явно и укороченная версия плана - которую и показывали в США 1 сентября. 

Но почему ее не показывают украинцам? Тем более, что некоторые детали уже публикуются неофициально. 

В худшем варианте - нет никаких подробных планов. А то, что презентовал Зеленский - пустые проекты, не наполненные конкретикой.

И на Банковой знают, что никакого положительного ответа по ним быть, разумеется, не может. Поэтому и не хотят показывать "План" украинцам - чтобы потом не отвечать на неудобный вопрос "а что ответили инвесторы?".

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, План, трансформация, 7dniv, 7dnivinfo  
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