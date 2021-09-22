 

Деркач написал Данилову письмо на латинице и обвинил его в госизмене

Политика Сегодня, 15:1481
Деркач написал Данилову письмо на латинице и обвинил его в госизмене

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач, который в августе попал в санкционный список СНБО, написал письмо к секретарю СНБО Алексею Данилову, в котором обвинил его в государственной измене.

Текст обращения нардепа оказался в распоряжении "Страны".

Примечательно, что свое обращение нардеп начал на латинице, за которую недавно выступил Данилов.

"Yasnovelmozhnomu panu Danilovu, zoologu luganskomu, obroki i mzdu sobirayushchemu, potoki burlyashchiye v ruslo na Bankovoy napravlyayushchemu, na SNBO v lichine sekretarya vossedayushchemu, inturistov obsluzhivayushchemu, lyudyam nashim obidy i vorovstvo chinyashchemu", - начал свое письмо нардеп.

Перевод "латинской" части звучит так:

"Ясновельможному пану Данилову, зоологу луганскому, оброки и мзду собирающему, потоки бурлящие в русло на Банковой направляющему, на СНБО в личине секретаря восседающему, интуристов обслуживающему, людям нашим обиды и воровство чинящему.

Отвечая на ваши несмышлёного в языках местных чаяния, на латыни изъясняться желающего, спешим довести до ума вашего путанного зрады и проблемы власть вашу, узурпаторов, ожидающие.

Доколе же латынь – суть язык мертвый, а латиница – буквицы заморские; доколе длань секретаря буйствующая на язык украинский санкцию карающую не возложила, да перстом царственным мову родную на латиницу не изменила, на родном государственном языке изъясним факты мракобесия на закон посягающего, узурпацию власти обличающие и членов СНБО юродство выявляющие", - написал он, используя латинский алфавит.

После этого нардеп напоминает, что по словам Данилова, СНБО применила против него санкции по предложению СБУ. При этом на запрос его адвоката в СБУ заявили, что у них отсутствует любая информация компрометирующая характера, которая могла бы стать причиной персональных санкций.

"По информации журналистов-расследователей, введение персональных санкций против меня является действиями гражданина Данилова в ответ на личную просьбу работников посольства США в Украине, которые лоббируют интересы разоблаченной нами международной преступной группировки.

Вместе с этим, мною была получена информация, которая свидетельствует про совершение вышеуказанным персонажем особо тяжкого преступления против интересов государства – государственной измены. Гражданин Данилов действовал по просьбе иностранного государства умышленно против народного депутата Украины, тем самым способствуя бизнесменам и политикам – членам международной преступной организации, которая разграбляли и продолжают разграблять наше Государство.

Я и другие народные депутаты и журналисты-расследователи всегда сотрудничали в своей деятельности с журналистами различных изданий, которые помогали разоблачать и освещать факты международной коррупции и внешнего управления, некоторые из них (News One, ZIK, 112, Strana.UA, Sharij.net, Only News, Эра-Медиа) также попали под "санкционный напал" СНБО Украины, тем самым действия Данилова создали препятствия профессиональной журналистской деятельности, что подпадает под признаки уголовного преступления.

У Данилова сформировалось ложное представление о том, что прикрываясь коллективной ответственностью всех членов СНБО Украины, он сможет избежать уголовной ответственности за совершенные преступления.

Хотелось бы обратить внимание гражданина Данилова на то, что у него есть возможность избежать ответственности, воспользовавшись положением ст. 60 Конституции Украины, а именно: "никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения или приказы. За отдание и исполнение явно преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность".

Правда, не факт что эта норма освободит от ответственности в том случае, когда он лично сфальсифицировал материалы для принятия такого приказа", - сказано в обращении

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Деркач, СНБО, Данилов, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Объяснять причину санкций СНБО против
Объяснять причину санкций СНБО против "Страны" ссылаясь на гостайну отказался Данилов
22-сен-2021, 21:07
СНБО с сосудом по размножению микроорганизмов сравнил Андрей Деркач
СНБО с сосудом по размножению микроорганизмов сравнил Андрей Деркач
15-сен-2021, 09:01
Под российские санкции попали нардеп Дубинский, омбудсмен Денисова, Надежда Савченко и другие украинцы. Список
Под российские санкции попали нардеп Дубинский, омбудсмен Денисова, Надежда Савченко и другие украинцы. Список
21-авг-2021, 13:56
Санкции против секретаря СНБО Данилова и главы МИД Кулебы ввела Россия
Санкции против секретаря СНБО Данилова и главы МИД Кулебы ввела Россия
21-авг-2021, 11:13
Санкции против нардепа Деркача ввел СНБО
Санкции против нардепа Деркача ввел СНБО
20-авг-2021, 19:26

Последние новости

17:13
События
Международное ж/д сообщение с Польшей возобновляет "Укрзализныця"
17:11
Политика
Что думают депутаты о возможной отставке Разумкова
17:07
Политика
ЕС в лицемерии из-за молчания по поводу санкций против украинских СМИ обвинил депутат Европарламента
15:17
Политика
То что Арахамия запросил подписные листы об отставке Разумкова от имени фракции возмутило "Слуг Народа"
15:14
Политика
Деркач написал Данилову письмо на латинице и обвинил его в госизмене
15:13
События
С завтрашнего дня украинцы с диабетом смогут получить инсулин только по электронному рецепту
15:12
Политика
Почему украинцам уже месяц не показывают план Зеленского по трансформации Украины
15:11
Политика
В Трускавце Зе будет давить на "слуг" голосовать за отставку спикера
15:09
События
Новую эвакуацию украинцев из Афганистана готовит украинская разведка
12:29
События
Стрельба на улице напугала жителей Броваров
12:28
События
Украинские водители с 1 октября за городом должны включать дневные ходовые огни на авто
12:26
Политика
Подписные листы за отставку спикера Разумкова запросил Давид Арахамия
10:46
События
Как работают в Украине колл-центры, которые разводят на деньги клиентов российских банков
10:40
События
Потап обнаружил имя Насти Каменских и других известных певиц в списке элитных проституток
10:38
События
Неизвестный в России зарубил топором трех студенток
10:33
События
На руки зарплату в размере 42,5 тысячи гривен за август получил министр цифровой трансформации Федоров
10:21
Аналитика
Н. Я. АЗАРОВ: Порошенко – мародёр! Колониям не кричат «Слава!» Премьер-министрами не могут быть «самокатчики» – Украина достойна другой участи!
10:20
Политика
Спикер Рады Разумков прокомментировал разговоры об отставке
10:17
События
Более 55 тысяч гривен зарплаты за август получил Вице-премьер Резников
10:13
События
Автобус с туристами перевернулся в Карпатах

Новости ТОП-7

Н. Я. АЗАРОВ: Порошенко – мародёр! Колониям не кричат «Слава!» Премьер-министрами не могут быть «самокатчики» – Украина достойна другой участи!104249
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 сентября 20211240
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 сентября 20211079
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II398
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 сентября 2021283
Айтишник из EPAM застрелил офицера белорусской "Альфы"274
Как главком ВСУ вывел Украину из перемирия по Донбассу226

Досуг

Зачем нужны алюминиевые отливы на окна?
Зачем нужны алюминиевые отливы на окна?
Отливы – это необходимый элемент для установки на окна, который позволяет предотвратить порчу конструкции в результате влияния виды. Основное их предназначение – это отвод лишней жидкости.
Сегодня, 17:0353
Почему аутсорсинг отдела продаж - выгодное решение для «молодого бизнеса»?
Почему аутсорсинг отдела продаж - выгодное решение для «молодого бизнеса»?
Если ваша компания только начинает завоевывать рынок, важно оперативно сформировать свою клиентскую базу и грамотно выстроить коммуникацию с клиентами. Для этого можно организовать внутренний отдел продаж или передать решение этих задач аутсорсинг колл-центру.
Сегодня, 12:0994
Коробки четырехклапанные: особенности и виды. Информация от компании ГофрокартонЮа
Коробки четырехклапанные: особенности и виды. Информация от компании ГофрокартонЮа
Коробки четырехклапанные занимают лидирующие позиции в мире упаковки. Они широко применяются в разных сферах производства и торговли. Это объясняется хорошим соотношением стоимости и эксплуатационных характеристик.
Вчера, 17:32152
Вдох-выдох: почему в процессе выполнения упражнений важно следить за дыханием
Вдох-выдох: почему в процессе выполнения упражнений важно следить за дыханием
Правильное дыхание повышает эффективность упражнений. Правильно дышать стоит научиться первым делом. Если решили тренироваться, мало найти темпоритм для больших физических нагрузок.
28-сен-2021, 13:11175
Современные кофемашины: как выбрать лучшее решение?
Современные кофемашины: как выбрать лучшее решение?
Ценители кофе любят аромат свежих зерен, и пить кофе для них — это искусство и отдых в одном процессе. Поэтому большинство предпочитают покупать автоматическую кофемашину, чтобы наслаждаться любимым напитком, не выходя из дома.
27-сен-2021, 20:50230
Новости города Киев
Новости города Киев
Для современного человека доступ к новостным порталам в условиях цифрового мира не составляет совершенно никакой проблемы. Новостные порталы сплошь и рядом, не говоря уже о банальных телепередачах, однако мало кто действительно находит пользу в этих ресурсах.
27-сен-2021, 17:30221

События

Международное ж/д сообщение с Польшей возобновляет "Укрзализныця"
Международное ж/д сообщение с Польшей возобновляет "Укрзализныця"
"Укрзализныця" возобновляет международное железнодорожное сообщение с Польшей с 10 октября, запуская по маршруту поезд "Киев - Перемышль".
Сегодня, 17:1356
С завтрашнего дня украинцы с диабетом смогут получить инсулин только по электронному рецепту
С завтрашнего дня украинцы с диабетом смогут получить инсулин только по электронному рецепту
С первого октября пациенты с диабетом смогут получить жизненно необходимый для них инсулин в аптеках по программе "Доступные лекарства" только по электронным рецептам.
Сегодня, 15:1359
Новую эвакуацию украинцев из Афганистана готовит украинская разведка
Новую эвакуацию украинцев из Афганистана готовит украинская разведка
Украинская разведка готовит еще один рейс для эвакуации соотечественников из захваченного талибами Афганистана.
Сегодня, 15:0964
Стрельба на улице напугала жителей Броваров
Стрельба на улице напугала жителей Броваров
В четверг, 30 сентября, жители Броваров (Киевская область) услышали звуки выстрелов.
Сегодня, 12:2988
Украинские водители с 1 октября за городом должны включать дневные ходовые огни на авто
Украинские водители с 1 октября за городом должны включать дневные ходовые огни на авто
С первого дня октября водители автомобилей, проезжая вне населенных пунктов должны на протяжении ближайших семи месяцев включать дневные ходовые огни, чтобы быть более заметными на дорогах.
Сегодня, 12:2884
Как работают в Украине колл-центры, которые разводят на деньги клиентов российских банков
Как работают в Украине колл-центры, которые разводят на деньги клиентов российских банков
Телефонное мошенничество - один из самых быстрорастущих сегментов криминального рынка. Особенно, когда все вокруг диджитализируется - и в первую очередь работа банков.
Сегодня, 10:46114
7 Днів